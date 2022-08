Messaggio in bottiglia ritrovato dopo 27 anni: era stato scritto da un gruppo di bambini che ha riconosciuto la grafia

Una storia a dir poco incredibile quella che sta circolando in questi giorni e che proviene dagli Stati Uniti. Proprio qui, infatti, è stato ritrovato un messaggio in bottiglia scritto ben 27 anni fa. L’incredibile, però, è che il gruppo di bambini che all’epoca aveva scritto il messaggio ha riconosciuto la grafia al momento del ritrovamento. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda.

Siamo nel 1995, precisamente a La Marque, in Texas. Proprio qui un gruppo di quattro bambini decide di scrivere un messaggio in bottiglia e gettarlo nel mare. Nessuno di loro si aspettava che tale messaggio venisse ritrovato ben 27 anni dopo a pochi chilometri di distanza da dove era stato lasciato.

Queste sono le parole scritte dai ragazzini nel messaggio in bottiglia:

Se trovi questo messaggio per favore chiama. Se non siamo a casa lascia un messaggio in segreteria con il numero.