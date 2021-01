Sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto alla neonata morta 9 giorni dopo il parto. Il pm di turno Cecilia Baravelli, ha iscritto 19 nomi nel registro degli indagati, tra medici e paramedici che si sono occupati della piccola. Hanno anche disposto l’autopsia, che dovrà chiarire l’esatta causa del suo tragico decesso.

Doveva essere un momento di allegria e felicità per questa famiglia, che invece si è trasformato in una tragedia. I genitori ora chiedono giustizia e verità per quanto accaduto.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato lo scorso mercoledì 20 gennaio. Precisamente all’ospedale di Taormina, dove la piccola era stata trasferita.

La gravidanza sembrava essere andata molto bene e tutto stava procedendo tranquillamente. Lo scorso 11 gennaio, dopo un parto cesareo, la neonata è venuta al mondo e da tutti i controlli dei medici, effettuati nel nosocomio San Giovanni di Dio di Agrigento, è risultata stare bene.

Però, esattamente pochi giorni dopo, i dottori hanno iniziato a notare che c’erano delle complicazioni. Purtroppo la bimba stava male ed hanno deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva di Taormina.

È proprio in questa struttura ospedaliera, che 9 giorni dopo la nascita, il suo cuore ha cessato di battere. I medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma i loro tentativi sono risultati vani.

Neonata morta 9 giorni dopo il parto: le indagini

I genitori sconvolti dalla grave ed improvvisa perdita, hanno voluto denunciare l’accaduto alla Procura. Il pm Cecilia Bavarelli, che si sta occupando della vicenda, ha avviato subito tutte le indagini. Ha iscritto 19 nomi nel registro degli indagati, tra questi ci sono medici, paramedici ed infermieri, che si sono occupati della neonata subito dopo la nascita.

Lo scopo degli inquirenti è proprio quello di capire se ci siano state delle negligenze da parte del personale ospedaliero. Infatti hanno anche disposto l’autopsia sul corpo della piccola, che verrà eseguita nei prossimi giorni.

Questo esame aiuterà a capire l’esatta causa del suo decesso e potrà dare anche risposte più precise ai suoi familiari su ciò che è accaduto.