Meteo, allarme valanghe a causa delle imminenti nevicate abbondanti

Oggi, 1 marzo un ciclone proveniente dalla Francia porterà considerevoli quantità di pioggia e neve in Italia. Ma non solo: attenzione al pericolo valanghe

Spesso l’inizio di marzo costituisce un po’ il preludio della primavera. Quest’anno non sembrerebbe esattamente così. Sarebbe in arrivo nevicate abbondanti in concomitanza dell’inizio del mese, e l’attenzione dei meteorologi si concentra soprattutto sui primi giorni di marzo. Oggi, 1 marzo, infatti, un ciclone proveniente dalla Francia porterà considerevoli quantità di pioggia e neve in Italia. Ma andiamo a vedere i giorni in cui ci si attende un’intensa copertura nevosa.

I fenomeni più significativi per questo avvio di marzo sono previsti in particolare in Liguria e del Piemonte. Il carico nevoso che colpirà queste regioni settentrionali supererà i 50-60 cm sopra i 1400 metri, in un periodo di appena 12 ore.

I maggiori accumuli di neve sono attesi perlopiù sulle Alpi Liguri e Marittime, oltre che sulle elevazioni della provincia di Biella e del Verbano Cusio-Ossola. In seguito, l’intera catena alpina sarà coinvolta da nevicate moderate, mediamente sopra i 1200 o i 1300 metri.

Il weekend non sarà da meno. Tra sabato 2 e domenica 3 marzo, ci si aspettano nevicate più intense dovute al peggioramento climatico. Tutto a causa dell’arrivo di una seconda perturbazione, nettamente più intensa rispetto a quella del Primo di marzo. Durante questa fase, gli accumuli nevosi potrebbero superare il metro di altezza, soprattutto sull’arco alpino centro-occidentale.

Nel corso della giornata di domenica 3 marzo, con l’ingresso di aria fredda in quota, è previsto un abbassamento della quota neve. In alcune zone di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Cadore, i fiocchi potrebbero eccezionalmente scendere fino ai 700 metri.

Spostandoci, invece, alle previsioni per i prossimi giorni, numerose località sciistiche saranno coperte da abbondanti nevicate: a Sestriere (Torino) ci si attende un accumulo di neve fino a 110 cm, a Breuil Cervinia (Aosta) la neve raggiungerà i 120 cm, a Medesimo (Sondrio) fino a 70 cm. Grazie alle consistenti precipitazioni nevose, cresce però anche il rischio valanghe. Per questo motivo le autorità locali consigliano di rimanere al chiuso mantenere sempre estrema prudenza.