“Mi avete spezzato il cuore. Dio perdona, io…”, le strazianti parole del papà di Thomas Bricca

Le condizioni di Thomas Bricca restano gravi, è in coma profondo: si cercano i colpevoli e sono diverse le ipotesi degli inquirenti

Thomas Bricca, il 18enne rimasto coinvolto in un agguato ad Alatri, sta lottando per la sua vita. Dall’ospedale San Camillo Forlanini hanno fatto sapere che è stato sottoposto ad un intervento “per evacuazione di ampio ematoma sottodurale acuto sinistro per lesione da arma da fuoco”.

Il ragazzo si trova ricoverato in ospedale, in condizioni gravi ma stabili, attaccato ad un ventilatore, in coma profondo, nel reparto di terapia intensiva.

Sono diverse le ipotesi che si sono fatte strada nelle ultime ore. Il Procuratore Capo parla di una resa dei conti tra bande e, forse, Thomas Bricca in quel momento si trovava con le persone sbagliate. Sembrerebbe che negli ultimi giorni nel comune sia nata una guerra tra gang.

Secondo un’amica del giovane, sarebbe stato scambiato per un’altra persona, colpa dello stesso giubbotto bianco. Giubbotto indossato anche da colui che sarebbe dovuto essere il bersaglio.

Nel frattempo, gli inquirenti indagano per cercare i colpevoli. Purtroppo non ci sono telecamere che abbiano ripreso quanto successo.

Si cercano due persone, non è ancora chiaro se di tratti di residenti dello stesso comune. Sarebbero arrivati in sella ad uno scooter e avrebbero aperto il fuoco ad una distanza di circa 20 metri.

Gli amici del ragazzo stanno cercando il suo cellulare, che sembrerebbe scomparso.

Bisognerà capire se si sia davvero trattato di uno scambio di persona, di un’esecuzione o di un avvertimento non andato come previsto.

Le parole del papà di Thomas Bricca

Il papà di Thomas Bricca è distrutto, così come la sua mamma e tutti coloro che lo conoscono e lo amano.

L’uomo si è sfogato con un post sui social, parole di un padre travolto dalla rabbia e dalla disperazione: