Finalmente buone notizie per Mia Montemaggi, la bambina di 8 anni vittima di rapimento in Francia. Si trovava con la nonna quando alcuni uomini l’hanno portata via. Gli inquirenti hanno seguito molte piste, soprattutto quella che riportava alla mamma della piccola. E infatti è stata trovata con lei in Svizzera.

Fonte Pixabay

La bimba francese di 8 anni portata via mentre si trovava con la nonna è stata trovata. Il fatto, che ha scosso tutto il paese europeo, è avvenuto martedì 13 aprile 2021 a Les Poulieres, al confine con la Germania Era arrivata in Svizzera, dove si trovava insieme alla mamma, Lola Montemaggi.

Da sei giorni gli agenti erano sulle tracce della bambina rapita da un gruppo di uomini mentre passeggiava con la nonna. Oggi la bella notizia: il ritrovamento a Sainte-Croix, in Svizzera, nel cantone di Vaux. La bambina sta bene ed era con la mamma.

La notizia è stata diramata da François Perain, pubblico ministero di Nancy, con un comunicato stampa già ripreso da tutti i media nazionali e internazionali.

Le indagini hanno permesso di accertare che Lola Montemaggi, la madre della bambina, aveva trascorso una prima notte in Svizzera in un hotel a Estavyer Le Lac, prima di essere stata accolta da una donna a Neufchatel, per poi trasferirsi in una abitazione privata a Sainte-Croix. Ringrazio le autorità svizzere per questa straordinaria operazione, che ha permesso di localizzare in brevissimo tempo la fuggitiva e sua figlia. Quasi duecento gendarmi sono intervenuti nell’ambito di questa inchiesta condotta dal 13 aprile.

Fonte Pixabay

Mia Montemaggi è con la mamma Lola Montemaggi

La bambina rapita in Francia non viveva con la madre. La donna di 28 era la principale sospettata perché da tempo non poteva vedere la figlia da sola, perché turbata e instabile.

Fonte Pixabay

La mamma, purtroppo, aveva manifestato anche tendenze suicide in presenza della figlia, per questo la piccola Mia si trovava al sicuro con la nonna.