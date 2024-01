Michael Bolton, amatissimo cantautore statunitense, nella giornata di ieri ha pubblicato un lungo e toccante post sui social, spiegando che dovrà annullare alcune delle prime date del tour internazionale che doveva partire all’inizio di febbraio. Il motivo è un’intervento chirurgico per un tumore al cervello, al quale si è dovuto sottoporre a fine anno.

Credit: michaelbolton – Instagram

Nato a New Haven in Connecticut nel 1953, Michael Bolton, pseudonimo di Michael Bolotin, ha raggiunto il successo in età piuttosto tardiva, a circa 35 anni.

Innumerevoli le collaborazioni con artisti di assoluto spicco della musica, tra cui spiccano quelle con Ozzy Osbourne, Bob Dylan, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Ray Charles, BB King. Ma anche Raffaella Carrà, Lady Gaga e tantissimi altri.

Credit: michaelbolton – Instagram

A febbraio aveva in programma di partire con il nuovo tour internazionale, ma si è trovato costretto ad annullare alcune date per via di gravi problemi di salute.

Nello specifico, un tumore al cervello che gli è stato diagnosticato recentemente e per il quale ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.

Le parole di Michael Bolton

Credit: michaelbolton – Instagram

A spiegare in maniera molto dettagliata ciò che gli è successo è stato lo stesso cantante, con un lungo e toccante comunicato diramato via social. Ecco le sue parole:

Voglio iniziare augurando a tutti un felice e sereno anno nuovo! Voglio condividere anche che il 2023 è finito con il presentarmi una sfida inaspettata. Proprio prima delle vacanze, ho scoperto di avere un tumore al cervello, che ha richiesto intervento chirurgico immediato. Grazie all’incredibile team medico che mi ha curato, l’intervento è stato un successo. Ora sono in convalescenza a casa e circondato dall’immenso amore e sostegno della mia famiglia. Per i prossimi due mesi dedicherò il mio tempo e la mia energia per il mio recupero. Il che significa che dovrò prendermi una pausa temporanea dal tour. È sempre la cosa più difficile per me deludere i miei fan o rimandare uno spettacolo. Ma non ho dubbi sul fatto che questa difficile scelta serva per accelerare la mia guarigione e il mio ritorno sui palchi.

In conclusione Michael ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono sempre stati vicini e lo sono soprattutto in questo momento: