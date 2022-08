Lady Gaga e Johnny Depp al GF Vip: ecco chi sono i sosia del promo del reality

Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality dovrebbe partire a settembre su Canale 5 e i fan più fedeli non hanno potuto fare a meno di notare che sul piccolo schermo sta già circolando il promo del reality. Pare che quest’anno Alfonso Signorini abbia deciso di fare le cose in grande e scegliere per il promo due star internazionali: Lady Gaga e Johnny Depp.

Lady Gaga e Johnny Depp nel promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ovviamente non si tratta delle vere star ma di sosia che Mediaset ha scelto. La loro presenza ha suscitato moltissimo la curiosità dei fan del programma. Bene, scopriamo chi sono e conosciamo meglio i sosia di Lady Gaga e Johnny Depp presenti nella pubblicità del reality.

Per quanto riguarda il sosia ufficiale di Johnny Deep, c’è da dire che il suo nome è Marco Scimia Vaia e su di lui trapelano sul web le seguenti informazioni:

Marco Scimia Vaia è nato a Ladispoli, in provincia di Roma, nel 1986. Più che con il suo nome vero è conosciuto con quello d’arte, Marcos, ma è noto soprattutto per essere uno dei sosia di Johnny Depp.

Forse non tutti sanno che il sosia ufficiale di Johnny Deep è il compagno di una delle donne più amate del piccolo schermo, Francesca Manzini. Riguardo la sua compagna, il Johnny Depp italiano ha dichiarato:

Francesca dice che molto sono meglio di Johnny Depp, ma sono semplicemente più giovane. La cosa che mi accomuna con lui sono le forbici: lui ha fatto Edward Mani di Forbici, io faccio il barbiere e taglio gratuitamente i capelli ai senza tetto.

Nel promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip compare però anche Lady Gaga. Sulla sosia ufficiale della star internazionale sappiamo che il suo nome è Aurora. Purtroppo su di lei non sono trapelate ulteriori informazioni.