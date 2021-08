Il mondo del cinema e della tv internazionale è in lutto per la scomparsa di un famoso attore, diventato celebre in tutto il mondo per aver recitato in Dynasty. Michael Nader è morto all’età di 76 anni, dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. La notizia è stata data dalla moglie, Jodi Lister, affranta per la grave perdita.

Michael Nader aveva raggiunto la massima popolarità durante il suo lavoro sul set della famosa serie tv Dynasty. Per chi non se lo ricordasse, interpretava il ruolo di Dex Dexter. Ma lo abbiamo anche visto in All My Chilldren, dove vestiva i panni di Dimitri Marick.

Aveva partecipato anche alla soap opera La valle dei pini e alla serie tv Flash. Aveva 76 anni. L’attore è morto lunedì 23 agosto, in mattinata, nella sua casa che si trova in California.

Jodi Lister, moglie dell’attore, ne ha dato il triste annuncio una dichiarazione rilasciata all’autore Michael Fairman:

A malincuore, condivido la notizia della scomparsa del mio amato, Michael. Abbiamo trascorso 18 meravigliosi anni insieme ai tanti cani che abbiamo allevato e adottato. Di recente, Michael era così entusiasta di ricongiungersi con i suoi amici del cast di Dynasty durante l’evento virtuale di Emma Samms per aiutare a raccogliere fondi per la ricerca Long-COVID. Michael stava lavorando ad un libro sulla sua vita e la sua dipendenza al momento della morte. Era un uomo bello e affascinante con molti talenti e abilità. Mi mancherà per sempre

Michael Nader morto, non solo Dynasty

Aveva debuttato nel mondo delle soap opera in Così girà il mondo nel ruolo di Kevin Thompson, interpretato dal 1975 al 1978. Poi ha recitato ha recitato in Il profumo del potere nel 1983. Nello stesso anno è approdato nella soap Dynasty nel ruolo di Dex Dexter fino alla fine della serie nel 1990.

Nel 1990 ha interpretato Nicholas Pike nella serie Flash e ne La valle dei pini dal 1991 al 1999 nel ruolo di Dimitri Marick.