La scrittrice Michela Murgia non farà più uscite pubbliche. Malata a causa di una neoplasia al quarto stadio, che ha già dato con metastasi ai polmoni, alle ossa e al cervello, non ha più le forze e non ha più nemmeno il tempo. Vuole dedicare il resto della vita che le resta a fare altro. Ma ringrazia tutti coloro che le stanno mandando degli inviti per partecipare a trasmissioni ed eventi.

Sto tornando a casa da quella che era l’ultima uscita pubblica che conto di fare per i prossimi sei mesi.

Questo l’annuncio di Michela Murgia sul suo account Instagram, mentre rientrava in treno da Torino, dove aveva appena partecipato ad Archivissima, a un incontro dedicato a Fernanda Pivano.

Grazie degli inviti che mi state facendo. Non ho le forze né il tempo per accettarli, il mio prossimo tempo è per chi amo.

Un mese fa la scrittrice aveva raccontato la sua malattia in un’intervista. Da quel momento aveva sempre voluto parlare delle cose belle che le stavano capitando nella sua vita privata. Come la sua famiglia queer, il figlio Raphael, l’omogenitorialità con l’amica Claudia.

A volte ho paura. Soprattutto di notte perché ho paura del dolore e del corpo che cambia. Ma trovo sempre qualcuno della mia famiglia sveglio che trova il modo di rassicurarmi.

Michela Murgia, uscite pubbliche da evitare: vuole trascorrere gli ultimi mesi con gli affetti più cari

Chissà quanto durerà ma io userò questo tempo al meglio possibile.

Queste le parole della scrittrice, che più volte ha detto di voler dedicare il tempo che le rimane per dedicarsi a chi vuole bene. Non presenterà nemmeno il suo ultimo lavoro, Tre Ciotole.