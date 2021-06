Michele Merlo non ce l’ha fatta, l’ex allievo di Amici è morto a 28 anni

Da alcuni giorni lottava tra la vita e la morte: Michele Merlo purtroppo non ce l'ha fatta

Nella notte tra giovedì e venerdì è stato ricoverato d’urgenza a causa di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Da giorni lottava tra la vita e la morte. Alla fine, purtroppo, il male ha avuto la meglio su di lui e Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è spento all’età di 28 anni.

Ricoverato nella terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna, Michele Merlo era stato trasferito d’urgenza in ospedale in seguito all’insorgenza di un’emorragia cerebrale dovuta da una leucemia fulminante. Da giorni l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi accusava dei sintomi che sono stati confusi come una forma virale.

Nelle scorse il papà del noto cantante ha raccontato la vicenda con queste parole:

Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi.

Senza ombra di dubbio la notizia della precoce scomparsa di Michele Merlo ha sconvolto non sono il mondo della musica ma l’intero Paese. Sono molti i colleghi del giovane ancora increduli per quanto è accaduto e che in questo momento stanno invadendo i social con messaggi d’amore e d’affetto.

Anche i moltissimi fan di Michele piangono la sua scomparsa dopo aver espresso tutta la loro vicinanza al cantante con messaggi di incoraggiamento, affetto e amore. Poco fa, però, l’annuncio della triste notizia. Michele Merlo non ce l’ha fatta. La malattia che lo ha colpito ha preso il sopravvento portandolo via per sempre.

Michele Merlo, il cantante si è spento nella tarda serata di ieri

Dopo il ricovero avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, le condizioni di Michele Merlo sono peggiorate fino a quando è avvenuta la precoce scomparsa nella tarda serata di ieri. L’intero Paese è in lutto per la sua morte inaspettata, avvenuta troppo presto.