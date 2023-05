Nella serata di martedì, l’Accademia del Cinema italiano ha assegnato i David di Donatello del 2023. A portarsi a casa il David Giovani è stato il film Le Ombre di Caravaggio del grande Michele Placido. Durante il ritiro della statuetta, tutti non hanno potuto fare a meno di notare il tremore delle mani dell’attore e regista. I sospetti su un possibile morbo di Parkinson sono aumentati a seguito del suo discorso di ringraziamento.

Credit: Rai 1

Martedì scorso si è tenuta la cerimonia di premiazione dei David di Donatello del 2023. Gli Oscar italiani hanno visto trionfare su tutti il film Le Otto Montagne.

La pellicola diretta da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, interpretata da Alessandro Borghi e Luca Marinelli, si è infatti portata a casa quattro statuette, quella di miglior film, miglior sceneggiatura non originale, fotografia e suono.

Il miglior attore protagonista è stato Fabrizio Gifuni per il film Esterno Notte, miglior attrice protagonista per Barbara Ronchi in Settembre, miglior Regia per Marco Bellocchio, che ha diretto Esterno Notte, mentre i migliori attori non protagonisti sono stati Emanuela Fanelli per Siccità e Francesco Di Leva per Nostalgia.

Il premio David Giovani, ossia assegnato da una giuria nazionale composta da studenti di scuole superiori, è andato invece al film Le Ombre di Caravaggio, interpretato da Riccardo Scamarcio e diretto dall’immenso Michele Placido.

Il tremore di Michele Placido

Lo straordinario attore e regista, guardando il video del momento in cui viene pronunciato il nome del suo film, probabilmente non si aspettava minimamente di essere premiato.

E lo si evince anche dall’evidente emozione mostrata nel momento in cui è salito sul palco a ritirare la statuetta.

Improvvisato, a tratti impacciato, ma bellissimo il discorso di ringraziamento dell’artista, che ha dedicato il premio a chi ha lavorato con lui, ma anche a chi gli ha insegnato il mestiere (Bellocchio) e chi condivide la vita con lui (la moglie Federica Vincenti).

Credit: Rai 1

Impossibile, tuttavia, non notare il tremore che Placido ha avuto alle mani. Tanto da non permettergli di mantenere la statuetta appena ritirata, che ha prima poggiato a terra e poi consegnato alla conduttrice Matilde Gioli.

Da mesi circolano voci su una presunta diagnosi di morbo di Parkinson. Voci mai confermate dall’attore, ma sulle quali ha voluto comunque ironizzare durante il suo discorso: