Nella puntata del programma Otto e Mezzo di La7, andata in onda nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi, è intervenuto anche Michele Santoro. Il giornalista, spesso di pensieri opposti a quelli del Cavaliere, ha ricordato l’ex premier e alcuni aneddoti legati a lui, compreso lo storico dibattito tra Berlusconi e Marco Travaglio da lui moderato e andato in onda nel 2013.

La scomparsa di Silvio Berlusconi in un modo o nell’altro ha sconvolto e scioccato tutti, anche coloro che storicamente non sono mai stati vicino al Cavaliere, soprattutto per quanto riguarda lee idee politiche.

Questo è certamente il caso di Michele Santoro, giornalista che si è trovato più volte dalla parte opposta rispetto a quella di Berlusconi.

Credit: Otto e Mezzo – La7

La sera del 12 giugno, quella del giorno in cui Silvio Berlusconi si è spento per sempre, Santoro è stato ospite del programma Otto e Mezzo su La7.

Il giornalista ha parlato a cuore aperto dell’ex presidente del Consiglio, ricordando alcuni aneddoti ed episodi di lui.

Le parole di Michele Santoro

Inevitabilmente Santoro ha parlato della storica puntata di Servizio Pubblico andata in onda il 10 gennaio del 2013 su La7, quando Berlusconi e Marco Travaglio si diedero ‘battaglia’ sotto la conduzione dello stesso Santoro.

Indimenticabile la scena in cui Berlusconi pulì con un fazzoletto la sedia da cui si era appena alzato Travaglio.

Quella trasmissione è stata un po’ come Italia-Germania. Berlusconi era molto teso, molto preoccupato. Io sono un uomo di spettacolo, come lo era lui. Ero preoccupato per l’andamento della serata, ho fatto un inizio stuzzicante e allegro per tirarlo su. Poi è venuto fuori da protagonista, si è preso la scena. Ha perso tutti i voti che ha perso, ma nessuno ha voluto fare un conteggio serio di quella stagione. Ricordo che in una pausa della trasmissione, mi prese per un braccio e mi disse: ‘Michele, ma come ci stiamo divertendo?’. Questo dice molto sul personaggio.

Il toccante aneddoto

Santoro ha sottolineato che il dolore per la scomparsa del cavaliere non è solo dei suoi seguaci, ma anche suo, che quasi sempre si è trovato a contrasto per lui. Poi, un aneddoto molto toccante: