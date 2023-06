Sono parole di rabbia ma che raccontano anche un dolore incalcolabile, quelle pronunciate dal papà di Michelle Causo ai giornalisti della Rai e di Ore 14. L’uomo non riesce a spiegarsi come sia stato possibile che quel ragazzo, che diceva di essere suo amico, possa aver fatto questo a sua figlia. Secondo lui, lei lo aveva respinto e allora lui ha perso la testa.

Credit: Rai – Ore 14

Quanto accaduto nel quartiere Primavalle di Roma nella giornata di mercoledì, quando da poco era passata l’ora di pranzo, ha scioccato tutti.

Un ragazzo di 17 anni, nato in Italia da genitori originari dello Sri Lanka, probabilmente al termine di una lite, ha tolto la vita a Michelle Causo, una sua amica e coetanea.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il tutto sarebbe successo nell’appartamento del ragazzo, situato in un palazzo di via Dusmet. Dopo aver inferto almeno 6 coltellate fatali a Michelle, il 17enne ha avvolto il corpo in dei teli e poi lo ha messo in un carrello di un supermercato.

Con quello l’ha poi trasportato per il quartiere, fino ad abbandonarlo vicino ai cassonetti della spazzatura in via Stefano Borgia.

Ad accorgersi che qualcosa non andasse alcuni passanti, che hanno notato della gocce di sangue colare da quel carrello.

Loro hanno chiamato la Polizia, che arrivata sul posto ha scoperto quello che era successo e arrestato il giovane.

Le parole del papà di Michelle Causo

Intervistato dai giornalisti di Ore 14, il papà della vittima, ovviamente devastato dal dolore, ha raccontato di come ha vissuto lui quelle drammatiche ore.

Verso le 11 ha detto ‘esco mezz’ora con gli amici poi torno per preparare il pranzo’. Noi poi l’abbiamo chiamata e squillava a vuoto, poi dopo l’una il telefono non squillava più.

Inizialmente si era detto che Michelle era fidanzata con il suo assassino e che addirittura lei fosse incinta. Tutte notizie prontamente smentite dal papà della ragazza, sia alla procura che alla stampa.