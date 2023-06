Sono tutti sotto shock per quanto accaduto alla povera Michelle Causo, la ragazzina 17enne di Primavalle, Roma, brutalmente assassinata da un suo amico e coetaneo. Di lui, alcuni conoscenti hanno parlato e detto che “era un tipo strano, solitario, che si atteggiava a gangster e che viveva come se la vita stessa fosse un film”.

Non si danno pace i familiari, gli amici, i compagni di scuola e i professori di Michelle Causo, per quanto le è accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso.

La 17enne, stando a quanto emerso fino ad ora, ha avuto una lite con un suo amico e coetaneo. Quest’ultimo, in preda ad un raptus di follia, l’ha uccisa con 6 coltellate, l’ha avvolta in dei teli e in dei sacchi, per poi portarla con un carrello per la spesa vicino ad un cassonetto della spazzatura.

Le forze dell’ordine hanno già fermato e arrestato il giovane, che nel primo interrogatorio ha dichiarato di averlo fatto per un debito che la ragazza aveva con lui.

Il papà di Michelle la pensa diversamente. Secondo l’uomo, infatti, l’unica spiegazione plausibile è che lui si fosse invaghito della figlia e che di fronte ad un rifiuto di quest’ultima abbia perso la testa.

Il pensiero di alcuni amici di Michelle Causo

Come detto sono tutti sotto shock per quanto accaduto a Michelle Causo. Soprattutto i suoi amici, che la ricordano come una ragazza seria, sempre allegra e sempre disponibile a rendersi utile per gli altri.

I compagni di scuola, i professori e i dirigenti del liceo Gassman, per domani hanno in programma di organizzare una fiaccolata in memoria di Michelle.

Un ragazzo, amico di Michelle e che conosceva anche il 17enne che l’ha uccisa, di quest’ultimo ha detto che era un tipo molto strano. Amava stare da solo e sui social si atteggiava come un gangster. Faceva vedere delle scacciacani, immagini violente e sostanze stupefacenti.

Pensava che la vita fosse un film, ma la vita non è un film.

Lo stesso ragazzo ha confermato che tra i due non c’era nessun amore, nessuna relazione se non un rapporto di amicizia.

Seguiranno aggiornamenti.