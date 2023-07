Inginocchiato, in lacrime, il fidanzato di Michelle Causo commuove tutti durante la fiaccolata in ricordo della 17enne uccisa a Primavalle

Centinaia di persone si sono riunite ieri sera a Primavalle per dedicare una preghiera a Michelle Causo, la 17enne uccisa dal coetaneo nel quartiere alla periferia nord ovest di Roma. Tra i tanti, presente ovviamente anche il suo fidanzato, completamente devastato dal dolore, che si è inginocchiato davanti all’altarino di fiori e peluche lasciandosi andare ad un affranto pianto.

Credit: Fanpage.it

Sono stati tantissimi coloro che nella serata di ieri hanno voluto partecipare al momento di raccoglimento e preghiera per Michelle Causo.

Circa 300 le persone, tra amici, compagni di scuola, professori, parenti e vicini di casa, che si sono ritrovate nel luogo in cui è stato rinvenuto il corpo senza vita della 17enne, per dedicare a lei e alla sua anima una preghiera.

Striscioni, palloncini bianchi, una miriade di fiori e peluche. Poi è partita una fiaccolata silenziosa, che è passata anche sotto la casa in cui Michelle viveva con i suoi genitori.

Tra i tanti presenti c’era anche il fidanzato di Michelle. Colui che forse più di tutti, insieme ai genitori, sta accusando un colpo durissimo che sarà quasi impossibile superare.

Il giovane indossava una maglietta rosa, sulla quale erano stampate delle foto che ritraevano lui e la sua anima gemella in momenti molto teneri e soprattutto felici. Momenti che non torneranno più. In basso, la scritta: “Sei il mio sole, ora è il buio senza te”.

Il ragazzo ha anche creato una pagina sui social per ricordare la sua Mimmi, così la chiamava teneramente, dove da giorni pubblica foto, video e frasi colme di un dolore inconsolabile.

L’autopsia sul corpo di Michelle Causo

Per la giornata di lunedì è previsto l’interrogatorio per la convalida dell’arresto del17enne accusato del brutale delitto di Michelle Causo.

Il ragazzo si presenterà davanti al gip del Tribunale dei Minori di Roma e lì si cercherà di capire quale possa essere stato il movente che lo ha mosso.

Nel frattempo la salma della 17enne è stata sottoposta ad un primo esame autoptico, i cui risultati hanno confermato che a decretare il decesso di Michelle sono state delle ferite di arma da taglio. Circa 6 i fendenti fatali, che l’hanno raggiunta al collo, alla schiena e all’addome.