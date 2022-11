Era l'ultimo attore ancora in vita del cast del film cult con Rossella O'Hara: addio a Mickey Kuhn, piccola star di Via Col Vento

Giorni molto difficili per gli appassionati di cinema e televisione negli Stati Uniti d’America e anche nel resto del mondo, per via delle scomparse di due attori molto amati dal pubblico. L’ultimo di questi è stato Mickey Kuhn, star di Hollywood nella cosiddetta età d’oro, dagli anni 30 agli anni 50.

Il mondo del cinema e della televisione statunitensi hanno appreso proprio in questi ultimi giorni le notizie delle scomparse di due grandi attori, molto distanti tra loro, ma accumunati dal grande affetto che il pubblico ha sempre riservato loro.

Lo scorso 16 novembre, dopo due anni di dura battaglia con la leucemia, se ne è andata per sempre Nicki Aycox, star di serie tv di grande successo come Supernatural e Criminal Minds e di film come Jeepers Creepers 2, Perfect Stranger, Joy Ride 2 e TNT Dark Blue.

Aveva avuto la triste diagnosi nel 2020 ed era diventata famosa sul web per l’enorme coraggio con cui ha combattuto fino alla fine, dando coraggio ai tanti che come lei lottano per sopravvivere alle malattie.

A dare l’annuncio della sua scomparsa ci ha pensato sua cognata Susan Raab Ceklosky, che sui social ha pubblicato questo toccante post:

La mia bellissima, intelligente, feroce, incredibilmente talentuosa e amorevole cognata, Nicki Aycox Raab, è morta con mio fratello, Matt Raab, al suo fianco. Hanno avuto una vita meravigliosa insieme in California. Era sicuramente una combattente e tutti quelli che l’hanno conosciuta l’hanno amata.

Addio al grande Mickey Kuhn

Nella giornata di domenica, invece, ad andarsene è purtroppo toccato a Mickey Kuhn. I più giovani non lo ricorderanno in lavori recenti, ma il segno lasciato nel mondo del cinema dall’attore è stato molto importante.

Ha iniziato la sua carriera da bambino, interpretando diversi ruoli anche di prestigio. Come ad esempio quello di Beau Wilkes in Via Col Vento, film premio Oscar con Rossella O’Hara.

Il suo debutto è arrivato nel 1934, quando aveva solo 2 anni. Quando ha recitato in Via Col Vento ne aveva 6 e, nello stesso anno, il 1939, recitò in altri 5 film di Hollywood.

Notevoli poi le collaborazioni con grandi del cinema come Kirk Douglas, Humphrey Bogart, o il regista James Stewart.

Il suo ultimo film è datato 1956. Dal 1951 al 1955 si arruolò nell’esercito statunitense e dal 1965 al 1995 lavorò nel settore amministrativo dell’American Airlines all’aeroporto di Boston.

Mickey Kuhn sposò sua moglie Barbara Kuhn nel 1985 e hanno avuto due figli. Dal 2017 Kuhn ha vissuto a Naples, in Florida, città in cui si è spento due giorni fa.