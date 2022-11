Tristezza nel mondo dello spettacolo, l’attrice Nicki Aycox ha perso la sua lunga battaglia contro la leucemia. Era conosciuta, in particolar modo, per il suo ruolo di Meg Masters nella serie tv Supernatural e per quello in Jeepers Creepers 2.

Si è spenta per sempre all’età di 47 anni il 16 novembre 2022. In molti erano a conoscenza della sua condizione, contro la quale combatteva da diversi anni.

Nel 2020 era arrivata la spiacevole diagnosi. Nicki Aycox aveva iniziato a documentare passo passo la sua lunga lotta attraverso i suoi canali social, in particolare su Instagram. Ma era dal mese di marzo, che non pubblicava più aggiornamenti.

Il coraggio di Nicki Aycox

Aveva sempre mostrato la sua energia e i suoi sorrisi, nonostante le sedute di chemioterapia. “Non smetterò mai di lottare”, ripeteva sempre nei suoi commoventi video, che riuscivano a dare forza e coraggio a tutti coloro che vivevano nella sua stessa situazione.

La straziante notizia è stata resa nota dalla cognata Susan Raab Ceklosky, attraverso un commovente post su Facebook:

La mia bellissima, intelligente, feroce, incredibilmente talentuosa e amorevole cognata, Nicki Aycox Raab, è morta con mio fratello, Matt Raab, al suo fianco. Hanno avuto una vita meravigliosa insieme in California. Era sicuramente una combattente e tutti quelli che l’hanno conosciuta l’hanno amata.

Ben presto è arrivato anche il post del creatore della serie Supernatural, Eric Kripe:

Sono dispiaciuto nel venire a conoscenza del fatto che la grandiosa Nicki Aycox, la nostra prima Meg Master, sia morta. Troppo giovane. Era fantastica e pronunciava le sue battaglie come miele e veleno. Mi meraviglia come sia riuscita a rendere leggendaria a una semplice parola come poco brillante (lackluster). Era un’attrice deliziosa.

I film di Nicki Aycox

Tra i più importanti lavori dell’attrice, il pubblico oggi ricorda: Jeepers Creepers 2, Over There, Criminal Minds, Supernatural, Perfect Stranger, Joy Ride 2 e TNT Dark Blue.