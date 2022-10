Una notizia molto spiacevole si è diffusa nella giornata di ieri ed ha sconvolto tutti gli amanti della musica house e dance d’Inghilterra ma anche di tutto il mondo. Mighty Mouse, un famosissimo deejay e produttore discografico britannico, il cui vero nome è Matthew Ward, si è spento a oli 48 anni. A dare il triste annuncio della sua scomparsa ci ha pensato la Defected Records, l’etichetta discografica con cui lavorava ormai da molti anni.

Una notizia che colpisce nel profondo i tantissimi appassionati di musica dance e house non solo d’Inghilterra, paese di cui Ward era originario, ma anche quelli di tutto il mondo.

Si, perché grazie alla sua musica, alle sue produzioni originali, ai suoi remix e ai suoi live show particolarmente coinvolgenti, colui che era conosciuto con il nome d’arte di Mighty Mouse era riuscito a raccogliere un successo praticamente in tutto il globo.

Attivo fin dall’inizio degli anni 2000, ha lavorato con diverse etichette discografiche tra le più importanti del mondo.

Il suo anno migliore è stato senza dubbio il 2019, quando ha rilasciato alcuni dei suoi pezzi di maggiore successo, tra cui “The Spirit” e “Midnight Mouse”.

La notizia della scomparsa del deejay si è diffusa nella mattinata di ieri, mercoledì 26 ottobre.

Stando a quanto riportato, il musicista e deejay inglese si trovava in Spagna e se ne è andato nel sonno, colpito da un aneurisma aortico che non gli ha lasciato scampo.

Dopo le prime indiscrezioni, è arrivata la conferma della notizia direttamente sulla pagina Facebook della Defected Records, l’etichetta con cui lavorava. Ecco le toccanti parole:

Riposa in pace, Mouse. 💔 Siamo devastati nel confermare che Matthew Ward alias Mighty Mouse, è morto improvvisamente giovedì scorso nella sua casa in Spagna. Matthew è morto nel sonno per un aneurisma aortico. Siamo tutti perduti senza la sua enorme presenza e talento. I nostri pensieri vanno alla sua compagna, Ellen, e alla sua mamma, Judy, nonché alla sua famiglia più ampia e a molti, molti amici e fan. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento terribile. Tutte le domande e le condoglianze tramite il suo agente, per favore