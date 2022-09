Un decesso assolutamente inaspettato ha colpito duramente il mondo della musica internazionale, in particolare quella elettronica. Jamie Roy, famoso produttore musicale e Deejay di fama internazionale, si è spento improvvisamente all’età di 33 anni. A dare il triste annuncio, ci ha pensato la sua famiglia. La stessa che ha ringraziato i tantissimi fan, amici e colleghi di Jamie, per l’ondata di affetto ricevuta in questi sconvolgenti giorni.

Aveva solamente 33 anni ma grazie alla musica, la sua adorata compagna di vita, Jamie aveva fatto conoscere il suo nome e il suo stile praticamente in tutto il mondo.

Soprattutto nell’ultimo anno, complice la pubblicazione di un suo brano, che lui stesso ha definito come il migliore da lui mai prodotto, aveva scalato le classifiche del genere elettronico di tutto il globo.

5 giorni fa, sulla sua pagina Facebook, seguitissima, il deejay aveva celebrato il primo anniversario dell’uscita della sua traccia in questo modo:

‘Organ Belta’ compie un anno la prossima settimana! Ho appena dato un’occhiata ed è al numero 37 nelle classifiche di casa 51 settimane dopo la sua uscita. ha guadagnato 24 posti da ieri 🤯 Sono anche il 46° artista più venduto. Grazie mille a tutti!

A questo post sono seguiti tre giorni di silenzio. Poi, mercoledì 21, un nuovo post. Sta volta nessuna gioia, ma una tristezza infinita. Quella della sua famiglia, che annunciava a tutti i fan della prematura ed improvvisa scomparsa del dj.

Jamie è morto ieri. Jamie era un figlio, fratello, nipote e zio molto amato e talentuoso e amato dai suoi tanti amici e colleghi sia nell’industria musicale che oltre. Abbiamo tutti il cuore spezzato.

Nessun dettaglio sulle cause del decesso.

Ondata di affetto per Jamie Roy

Da quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Jamie Roy, il mondo della musica ha mostrato tutta la sua vicinanza alla sua famiglia.

Io e la famiglia siamo sopraffatti dai messaggi di amore e sostegno da tutto il mondo. I suoi amici e colleghi lo hanno reso orgoglioso. Jamie Roy amerà tutte le attenzioni. I dettagli del funerale di Jamie saranno annunciati a tempo debito. Grazie a tutti di cuore spezzato Era un figlio e un fratello molto amato 💔

Questo il messaggio pubblicato sulla pagina di Jamie dalla sua famiglia. Messaggio che fa da corredo ad una meravigliosa foto che lo ritrae felice, sorridente, insieme alla sua mamma.