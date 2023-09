Dramma all'ospedale di Cosenza, bimbo di 15 mesi muore dopo il ricovero in ospedale per febbre molto alta: grave il fratellino

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nel pomeriggio di martedì 12 settembre, nell’ospedale di Cosenza. Purtroppo un bimbo di soli 15 mesi è arrivato in nosocomio con febbre molto alta ed è deceduto. Il fratellino più piccolo, è ricoverato anche lui in gravi condizioni.

La notizia ha sconvolto i suoi familiari, al punto tale che nella struttura ci sono stati momenti di grande tensione tra i medici ed i suoi genitori, colpiti dall’improvviso lutto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di martedì 12 settembre. Precisamente nell’ospedale Castrovillari di Cosenza. La famiglia in realtà vive in una zona di campagna a Cassano allo Ionio.

I due fratellini da diversi giorni avevano una febbre davvero molto alta, che non riusciva a scendere. Il primo ad arrivare nella struttura ospedaliera, è stato proprio il più grande.

I medici si sono presto resi conto che le sue condizioni erano disperate. Per questo hanno disposto il tempestivo ricoverato in Terapia Intensiva. Tuttavia, poche ore dopo il suo arrivo, il cuore del bambino ha cessato di battere per sempre.

Pochi minuti dopo anche il fratello di soli 5 mesi è arrivato in nosocomio. Le sue condizioni sono apparse gravi, ma non complicate come quelle del bimbo più grande.

Bimbo di 15 mesi deceduto: l’accaduto e l’indagine

Vista la situazione del piccolini, i medici hanno disposto il tempestivo trasporto all’ospedale Bambin Gesù, nella notte. Lo hanno trasportato con un volo militare urgente da Lamezia Terme.

I sintomi che i due bambini presentavano era febbre alta, intorno ai 40 gradi. Inoltre, anche disidratazione e delle difficoltà respiratorie.

Al momento i medici hanno escluso la possibilità di un’infezione da meningococco, ma si sospetta un’infezione virale particolarmente grave. Non si esclude nemmeno la possibilità che possano esserci dei fattori ambientali nel dramma, poiché la famiglia vive in una zona di campagna. Poco dopo il decesso del bambino, in ospedale hanno vissuto momenti di tensione, vista la perdita che i due genitori avevano subito.