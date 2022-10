Aveva solo 41 anni Michael Benjamin, meglio noto con il nome d’arte di Mikaben. Il cantante di origini haitiane è deceduto mentre si esibiva in un concerto, sul palco dell’Accor Arena di Parigi. Una notizia molto triste che ha sconvolto il mondo della musica internazionale. L’ultimo post del cantante lo ritrae sorridente, poco prima di iniziare la sua esibizione.

Un video che lo ritrae ansioso e sorridente, poco prima di salire su un palcoscenico per quella che non avrebbe mai immaginato fosse la sua ultima volta. Questo l’ultimo post pubblicato dal Mikaben sul suo seguitissimo profilo di Instagram.

Era stato chiamato dal gruppo haitiano Carimi, come ospite nella data di Parigi del tour europeo. Quello della Accor Arena della capitale francese era un’ottima occasione per il 41enne di esibirsi davanti ad un grande pubblico e far conoscere le sue doti lontano dalla sua patria.

Purtroppo, proprio durante quell’esibizione, il cantante ha accusato un malore ed è letteralmente crollato a terra. Sul web si sono diffusi alcuni video che immortalano tragicamente i suoi ultimi istanti di vita. Nelle clip si vede lui che cammina e canta e che, all’improvviso, si accascia al suolo.

Immediato l’intervento dei medici presenti al concerto, ma il cuore di Mikaben non ha più ripreso a battere.

Cordoglio per la morte di Mikaben

Come detto, il vero nome di Mikaben era Michael Benjamin. Era nato nel giugno del 1981 a Port Au Prince, la capitale e città più popolosa di Haiti.

La passione, l’amore e anche il talento per e nella musica gliel’ha trasmessa suo padre, Lionel Benjamin, anche lui famosissimo cantante haitiano.

Michael, a differenza di suo papà, stava riscuotendo un grande successo non solo nel canto, ma anche come produttore e autore.

La notizia della sua improvvisa e completamente inaspettata scomparsa ha sconvolto tutti. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ore e nei giorni successivi allo spiacevole episodio.

Ariel Henry, primo ministro di Haiti, sul suo account Twitter ha scritto:

Sono scioccato dalla morte improvvisa del giovane e talentuoso artista Michael Benjamin ‘Mikaben’. Abbiamo perso una figura importante della musica haitiana.

Wyclef Jean, del gruppo hip-hop dei Fugees, lo ha definito come “uno dei giovani artisti più influenti e ispiratori della nostra generazione. Riposa in pace. Andato via troppo presto”.