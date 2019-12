Milano, bambino di 9 anni tenta di gettarsi dalla finestra della scuola Milano, bambino di 9 anni prova a gettarsi dalla finestra, ma le maestre riescono a salvarlo. Poco dopo vengono fuori le motivazioni dietro il suo gesto.

Una vicenda davvero terribile è accaduta a Milano, dove un bambino di soli nove anni, ha provato a gettarsi dalla finestra della scuola, ma è stato salvato in tempo dalle maestre. Dietro questo suo gesto, però, c’è una situazione familiare molto particolare, che è ora stata segnalata al tribunale dei minori.

Un evento davvero sconvolgente, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna, grazie all’intervento delle insegnanti, è finito nel migliore dei modi.

Secondo le informazioni che sono state rese note, il piccolo da maggio di quest’anno, è stato affidato a sua madre, poiché il padre è indagato per maltrattamenti.

La donna, però, invece di tenerlo con sé ha deciso di lasciarlo dai nonni, poiché ha scelto di trasferirsi in un’altra città, senza avvisare il tribunale, della sua decisione e di ciò che aveva fatto.

La casa in cui è stato lasciato, è frequentata da suo padre e questo ovviamente ha turbato molto la tranquillità del bambino, che è traumatizzato da ciò che è accaduto e da ciò che ha visto in passato.

Il piccolo, vista la sua situazione, voleva mettere fine alla sua vita ed infatti durante una prova per uno spettacolo, voleva gettarsi dalla finestra dell’istituto, proprio davanti ai suoi compagni ed alle responsabili.

Ha preso una sedia e stava per scavalcare la mensola, ma grazie al tempestivo intervento delle maestre, non è avvenuta nessuna tragedia. Le insegnanti, alla fine, hanno subito allertato il centodiciotto e gli assistenti sociali, di ciò che era accaduto.

Il bambino, per ora, è ricoverato in ospedale e finché non arriverà una situazione idonea e definitiva per lui, rimarrà lì. Restano da chiarire le situazioni dei nonni e dei genitori, che non hanno rispettato le decisioni del giudice.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

