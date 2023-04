Un episodio che ha davvero dell’incredibile è quello avvenuto nel pomeriggio di venerdì 14 aprile. Un bimbo di appena 3 anni è fuggito di casa, approfittando del fatto che la madre era sotto la doccia. Successivamente gli agenti lo hanno trovato nella piazza locale.

Era scalzo e non era spaventato. Per fortuna le ricerche da parte dei Carabinieri e dopo la ricostruzione della madre, è potuto tornare subito a casa. Era in buone condizioni di salute.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 14 aprile. Precisamente nel piccolo comune di Portomaggiore, che si trova nella provincia di Ferrara.

La mamma di origini marocchine era in casa con entrambi i suoi figli di 6 e 3 anni. Erano tranquilli ed è per questo che ha approfittato di quei minuti per fare una doccia.

Però, è proprio quando lei li ha persi di vista per pochi minuti, che il bambino più piccolo ne ha approfittato. È uscito da casa scalzo ed è arrivato da solo nella piazza del comune.

Alcuni passanti nel vederlo, si sono subito allarmati. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei Carabinieri. Questi ultimi intervenuti, hanno chiesto più volte al piccolo il suo nome e quale era la sua abitazione, ma lui non ha saluto mai dare una risposta.

Il bimbo di 3 anni trovato solo in strada: il ritrovamento della madre

Per fortuna lo hanno portato in posto sicuro ed in breve tempo sono anche riusciti a rintracciare la madre. Dal racconto della donna, lei aveva chiuso la posta a chiave, ma forse il figlio più grande era riuscito ad aprire.

Così il bimbo, approfittando di quei minuti, ha deciso di uscire per esplorare il mondo. Nonostante la gravità dell’episodio, questa vicenda ha avuto il lieto fine.

Il piccolo e la sua mamma si sono potuti riabbracciare in pochi minuti e dopo il grande spavento, tutto si è concluso nel migliore dei modi. Questo è stato possibile grazie all’intervento dei passanti e delle forze dell’ordine.