Milano, bimba di 17 mesi con abrasioni sul corpo: la nuova scoperta sul telefono di sua madre, che ora è in carcere

Una nuova importante scoperta è quella emersa in queste ore per la triste vicenda della bimba di 17 mesi, ricoverata con delle abrasioni sul corpo, provocatole proprio da sua madre. Gli inquirenti hanno trovato circa 80 foto sul suo telefono di quelle stesse abrasioni.

Il suo legale già nelle prime due udienze, ha voluto richiedere per la sua assistita oltre che una perizia psichiatrica, ha chiesto anche che potesse scontare i domiciliari.

Il Giudice che si sta occupando della vicenda, ha deciso però di rigettare questa richiesta. Infatti ha disposto la sua permanenza della casa circondariale, perché c’è il pericolo che la donna possa commettere di nuovo quel reato.

Da ciò che riporta il quotidiano La Repubblica, gli inquirenti da un controllo del telefono della 29enne, hanno fatto nuovo scoperte. Tra le 7000 mila foto che ha in galleria, ci sono 80 che sono proprio di quelle abrasioni sul corpo della sua bimba.

Il suo legale Vincenzo Sparaco nella sua difesa, ha intenzione di usarle per dire proprio che le aveva scattate proprio per inviarle al suo pediatra. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce.

Bimba di 17 mesi con abrasioni, i fatti

I fatti sono iniziati diverse settimane fa. La piccola negli ultimi mesi era stata ricoverata in tre ospedali diversi tra Varese e Milano, sempre per quelle abrasioni che le uscivano sul corpo.

I medici l’hanno sottoposta a tutte le analisi ed ai controlli del caso, ma non hanno mai trovato in lei gravi patologie. Alla fine è solo dopo un ricovero al Policlinico di Milano, che i dottori hanno iniziato ad avere dei sospetti su sua madre.

Hanno allertato le forze dell’ordine, che a loro volta hanno deciso di mettere delle telecamere nascoste nella stanza. È proprio a questo punto che è emersa una triste verità.

Dai video si vede la mamma che da un calzino tira fuori un deodorante spray, che era nascosto in un calzino. Lo spruzzava sul corpo della bambina ad una distanza ravvicinata, da provocarle quelle abrasioni. L’ipotesi degli inquirenti è che possa averlo fatto perché affetta da una patologia causata forse dal post parto.