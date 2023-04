Dopo Enea, anche un'altra neonata è stata lasciata in ospedale dalla madre: l'ha partorita in un capannone abbandonato

Un altro caso di neonata lasciata in ospedale, è quello che è avvenuto nella tarda mattina di mercoledì 12 aprile. La giovane madre italiana, ma senza fissa dimora, ha partorito in un capannone e poi ha lasciato la sua bimba in ospedale, senza lasciare le sue generalità.

Un altro caso che ovviamente ha spezzato il cuore di migliaia di persone. Oltre ad Enea, anche questa bambina ora si trova sotto le cure dei medici, per capire quali sono le sue condizioni di salute.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 11.30 di mercoledì 12 aprile. Precisamente all’ospedale Buzzi, che si trova nella città di Milano.

La donna molto giovane, sembrerebbe che abbia partorito in un capannone abbandonato del posto. Lei non ha un posto dove vivere, per questo è costretta in strada.

Intorno alle 11.30 di ieri, accompagnata dai carabinieri si è recata in ospedale con il compagno. Hanno detto ai medici che aveva appena messo al mondo la sua bimba, ma che non volevano tenerla con loro.

Per questo motivo i dottori hanno sottoposto sia la mamma, che la piccola a tutte le cure del caso. Successivamente la ragazza è andata via ed ha scelto di non rilasciare le sue generalità.

Le indagini per la neonata lasciata in ospedale

Le forze dell’ordine e la stessa Procura di Minori, ora sono informate sul caso e stanno cercando di capire cosa fare. Ovviamente prima di poter dare il via libera all’affidamento della piccola, dovranno attendere i risultati degli esami di routine da parte dei dottori.

Un episodio simile è avvenuto la mattina di Pasqua. Quando una donna si è recata all’ospedale Mangiagalli di Milano, per lasciare il suo bambino all’interno della “Culla per la Vita”.

Vicino al piccolo ha posto una lettera, in cui ha scritto che si chiama Enea, che è nato in ospedale e che lei, nonostante il grande amore che prova nei suoi confronti, non può tenerlo con sé. Da quel momento sono tanti, tra questi anche i personaggi dello spettacolo, che stanno facendo degli appelli per farle cambiare idea.