Una vicenda davvero terribile è accaduta il trenta di dicembre a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. Un ragazzino di soli dodici anni, chiamato Francesco, ha perso la vita poco dopo essere arrivato in ospedale. Per lui, nonostante i disperati tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere.

Un evento terribile, che ha sconvolto i familiari della giovane vittima e tutti i loro amici. Nessuno ancora oggi, riesce a credere a quanto accaduto.

In base alle informazioni che sono state rese note, il ragazzino è arrivato all’ospedale in gravi condizioni, a causa di un’occlusione intestinale e sin da subito i dottori hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarlo.

Nonostante tutto il lavoro, per Francesco non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo essere arrivato. I genitori, poco dopo, hanno deciso di donare le sue cornee.

Sull’accaduto è stata avviata una commissione di verifica, che dovrà aiutare a fare luce su ciò che è accaduto in quelle ore nell’ospedale e capire cosa è stato fatto per lui.

Il Presidente della Regione Lonbardia, Attilio Fontana e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, hanno dichiarato: “La commissione di verifica, ha il compito di analizzare tutte le procedure cliniche eseguite nei confronti del ragazzo dal suo arrivo in ospedale al drammatico decesso.

In questo momento di grande sofferenza, giunga ai genitori di Francesco l’affetto e l’abbraccio della giunta regionale e di tutti i lombardi, oltre la gratitudine per la generosità che gli stessi famigliari hanno dimostrato autorizzando la donazione delle cornee!”

La morte di questo ragazzino ha sconvolto tutti e nessuno ancora oggi, riesce a capire come sia potuto accadere. Aveva solamente dodici anni ed una vita davanti a sé.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle indagini della commissione di verifica.

