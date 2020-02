Milano, investito bimbo di 4 anni Milano, bimbo di 4 anni investito da una moto sulle strisce pedonali. E' caccia al pirata della strada. Ecco le sue condizioni..

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì quattordici febbraio a corso San Gottardo di Milano. Dove è stato investito da una moto, un bimbo di soli quattro anni. Il motociclista subito dopo l’impatto non si è fermato per prestare soccorso ed infatti gli inquirenti ora sono a caccia del pirata.

Un evento drammatico, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze, poiché il piccolo non è in pericolo di vita ed è stato portato in pronto soccorso.

In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, il bimbo di quattro anni era appena uscito dalla scuola e stava attraversando sulle strisce pedonali.

E’ proprio in quel momento, che il motociclista, che proveniva da piazza XXIV maggio ed era diretto verso la circonvallazione lo ha investito ed è scappato via.

La persona che guidava il mezzo a due ruote, però, non si è fermata per prestare soccorso. Infatti ora gli inquirenti stanno lavorando per riuscire a trovare il responsabile dell’accaduto e soprattutto per capire il motivo dietro questa sua fuga.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine, è stato anche chiesto l’intervento di un’ambulanza, che ha subito trasportato il bimbo al policlinico, in codice giallo e secondo le informazioni emerse, non è in pericolo di vita. Le sue condizioni non sembrano affatto gravi, ma ha riportato solo alcuni traumi.

Gli inquirenti, che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quello che è successo e stanno lavorando soprattutto per trovare il pirata della strada.

Sembrerebbe che sull’asfalto non ci siano segni di frenate e per questo, la persona che guidava la moto, non ha frenato né prima, né dopo l’incidente.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

