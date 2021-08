Il mondo dell’atletica piange una nuova vittima, proprio durante le Olimpiadi di Tokyo 2021. Valentina Caso era una ragazza di soli 32 anni, che praticava il triathlon, è morta nella mattinata di ieri mercoledì 4 agosto, proprio mentre si stava allenando. L’intervento dei soccorsi si è rivelato del tutto inutile.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita tragica ed improvvisa, che ovviamente ha spezzato i cuori di tante persone, ma soprattutto dei suoi amici e dei suoi colleghi.

Valentina Caso era molto conosciuta proprio per l’amore del suo sport. Il triathlon è una disciplina che unisce il nuoto, la corsa e il ciclismo. Nel momento in cui è avvenuto il dramma, si stava allenando.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel piccolo comune di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. Intorno alle 9 del mattino di mercoledì 4 agosto.

CREDIT: FACEBOOK

Valentina era in sella alla sua bicicletta ed era uscita per il suo solito allenamento. Tuttavia, proprio mentre si trovava nei pressi di una rotonda, un uomo di 62 anni, alla guida di un camion che trasporta latte, l’ha travolta.

La ragazza è finita sotto le ruote del veicolo. I presenti hanno allertato in fretta i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare. È praticamente morta sul colpo. L’automobilista invece, in stato di shock, è stato trasportato in ospedale. Si ipotizza per lui il reato di omicidio stradale.

Il messaggio del Team per la morte di Valentina Caso

Eri uno scricciolo, il nostro scricciolo che non mollava un centimetro in nessuna disciplina. Eri una bomba atomica partendo dal tuo ultimo amore, il triathlon.