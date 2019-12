Milano, papà rapisce figlie per la seconda volta Milano, papà rapisce la figlia per la seconda volta. Ecco cosa è accaduto..

Una vicenda davvero inquietante è avvenuta nei giorni scorsi a Milano, dove un uomo di quaranta due anni, chiamato Maher Balle, ha rapito la figlia di undici anni. E’ subito partita una denuncia ed ora le forze dell’ordine stanno facendo il possibile per riuscire a trovarli.

Sono ore di ansia e preoccupazione per la piccola, che è stata portata via dal padre, un’ora prima della fine delle lezioni scolastiche.

Secondo le informazioni che sono state rese note, sembrerebbe che non sia la prima volta che quest’uomo abbia portato via la figlia dalla madre. La prima volta lo ha fatto nel 2016 ed ha deciso di portarla in Siria, da dove viene.

Ci sono voluti molti anni ed un lungo lavoro della polizia internazionale, per riuscire a riprenderla e riportarla dalla madre. Erano solamente poche settimane che era potuta tornare a stare con lei.

Quella mattina, la donna si è presentata fuori scuola come faceva sempre e stava aspettando la sua bambina, ma dopo aver visto uscire tutti, si è resa conto di ciò che era accaduto.

Dopo aver chiesto informazioni, ha subito allertato le forze dell’ordine, che hanno fatto partire la denuncia e stanno facendo di tutto per riuscire a trovare di nuovo la bimba, insieme al papà.

Maher Balle si è presentato a scuola, un’ora prima della fine delle lezioni ed ha fatto uscire sua figlia, come se non fosse accaduto nulla. Gli inquirenti ora, stanno anche cercando di capire se le insegnanti erano a conoscenza di questa situazione.

Secondo le ultime notizie che sono venute fuori, la piccola ed il papà sono stati visti andare via con due valigie. Le forze dell’ordine li stanno cercando nelle stazioni e negli aeroporti, ma la più grande paura di tutti è che l’uomo abbia fatto fare dei documenti falsi e riesca a portare di nuovi fuori dall’Italia la bambina.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Thomas, il papà eroe che ha perso la vita per salvare la figlia