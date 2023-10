Dramma a Milano, ragazza di 17 anni precipita da un palazzo e muore: indagini in corso da parte delle forze dell'ordine

Un episodio che è davvero straziante e che ora è al vaglio delle forze dell’ordine è quello che è avvenuto nella prima mattina di mercoledì 4 ottobre. Purtroppo una ragazza di 17 anni è deceduta dopo esser precipitata da un palazzo, che si trova davanti la scuola.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, che al momento stanno lavorando per capire cosa è successo, ma soprattutto se si è trattato di un gesto estremo o se c’è la presenza di altre persone.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 7.20 di mattina di mercoledì 4 ottobre. Precisamente in un palazzo che si trova in via Giovanni Antonio Amadeo, a Milano.

La giovane che aveva solamente 17 anni, sarebbe dovuta entrare, nell’istituto che si trova proprio di fronte quella struttura. Il dramma però è avvenuto prima che tutti gli studenti iniziassero ad arrivare.

Da ciò che è emerso i primi a lanciare l’allarme, sono stati proprio alcuni passanti. Hanno visto il corpo della ragazza a terra, sull’asfalto ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti. Tuttavia, a causa del grave impatto con il suolo, non hanno potuto fare nulla e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Le indagini sulla ragazza di 17 anni caduta dal palazzo

Sul luogo in cui è avvenuto l’episodio, sono arrivati anche gli agenti di Polizia. Ora stanno lavorando per capire cosa è successo e soprattutto per ricostruire i momenti precedenti alla caduta.

Per ora, visto come si sono svolti i fatti e dai primi rilievi del caso, l’ipotesi più accreditata dalle forze dell’ordine è proprio quella di un gesto estremo.

Ovviamente adesso saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte. Gli agenti stanno cercando di capire i motivi di questo gesto, ascoltando anche gli amici ed i familiari della giovane vittima.