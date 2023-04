Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella giornata di giovedì 20 aprile, nella città di Milano. Purtroppo ad avere la peggio una giovane madre di 39 anni, chiamata Cristina Scozia. Una betoniera l’ha investita ed è deceduta praticamente sul colpo.

Vista la dinamica dei fatti, gli stessi agenti intervenuti sul posto, hanno deciso di avviare un’inchiesta sotto l’ordine del pm del caso. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo scontro.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda mattina di giovedì 20 aprile. Precisamente in Corso Porta Vittoria, nella città di Milano.

Cristina aveva 39 anni e con il compagno e la sua bimba di appena 6 anni, viveva in zona Crescenzago. Dal suo profilo social, si legge che lavorava come personal trainer e massaggiatrice olistica.

In quella giornata era in sella alla sua bici. Probabilmente stava facendo il suo solito allenamento. Tuttavia, è proprio in strada che è avvenuto l’impensabile.

Da una prima ricostruzione del sinistro, è emerso che il mezzo pesante stava arrivando da via Sforza e doveva girare all’incrocio. La donna invece, era nella sua stessa direzione, ma doveva andare dritto. Però è proprio a questo punto, che quell’uomo non si è reso conto della sua presenza e l’ha investita.

Il decesso di Cristina Scozia e la dinamica

I passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata. Per questo motivo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Tuttavia, i medici non hanno potuto far nulla per la 39enne, se non constatare il suo decesso.

L’automobilista del mezzo, è apparso subito in condizioni di grande shock. Per questo i sanitari hanno disposto il suo trasferimento in ospedale, per tutte le cure del caso. L’uomo è risultato negativo agli esami tossicologici ed all’alcol test.

Ora il pm di turno Mauro Clerici ha deciso di avviare un’indagine e di capire l’esatta dinamica, anche la velocità in cui andava in veicolo. Saranno solo gli ulteriori accertamenti a far luce su questo gravissimo episodio. Nella serata di ieri inoltre, diversi ciclisti si sono riuniti per ricordare Cristina e per mostrare vicinanza ai suoi cari.