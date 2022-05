Walter Sabatini, DS della Salernitana, ha ricordato il grandissimo gesto che Mino Raiola ha fatto per lui in un momento di estrema difficoltà

Il mondo del calcio, sabato 30 aprile, è stato travolto dalla triste notizia della morte di Mino Raiola, il super procuratore dei campioni. In molti, negli anni, lo hanno definito come avido a voglioso di pensare solo ai propri interessi, ma leggendo i commenti e i messaggi di questi giorni sui social, è chiaro che si trattava di una persona buona e altruista come poche.

Credit: gigiodonna99 – Instagram

Nato a Nocera Inferiore, Mino si era trasferito da bambino insieme alla sua famiglia in Olanda. Li ha studiato ed è cresciuto, fino a costruirsi completamente da solo una carriera straordinaria nel mondo del calcio.

Personaggio iconico, per via delle operazioni di calcio mercato che lo hanno visto come protagonista, in passato era stato definito come avido e capace di pensare solo ai propri interessi.

Ma chi lo conosceva davvero, chi ha avuto il piacere di condividere una parte di vita insieme a lui, sa bene che così non era.

I messaggi per Mino Raiola

Credit: moise_kean – Instagram

A colpire particolarmente sono stati i messaggi pubblicati sui social dai suoi “protetti“, i calciatori che, anche grazie a lui, sono riusciti a costruire una carriera di tutto rispetto nel calcio.

Moise Kean lo ha ringraziato per averlo “tolto dalla strada”. Gigio Donnarumma lo ha ringraziato per essergli stato al fianco fin da quando era un bambino ed ha fatto riferimento ad una promessa che il portierone ha fatto al suo agente tempo fa, dicendogli che la manterrà.

Credit: erling.haaland – Instagram

Poi il messaggio toccante di Walter Sabatini, l’attuale direttore sportivo della Salernitana ed ex della Roma. Sull’account Instagram della squadra campana, Sabatini ha scritto:

Mino non mi avresti dato la possibilità di farlo in vita, avresti polemizzato come al solito. Abbiamo litigato abbastanza Mino, ma non posso dimenticare che nel momento in cui ero gravemente malato chiamavi mia moglie offrendogli di portarmi in America a spese tue. Un atto di generosità straordinaria, non dovuta e silenziosa. Grazie Mino

A questi si sono aggiunti anche Hirving Lozano, attaccante del Napoli; Adriano Galliani, ex dirigente del Milan che ha voluto sottolineare la sempre straordinaria lealtà e sincerità di Mino Raiola ed Erling Haaland, il baby bomber del Borussia Dortmund che lo ha definito come “Il Migliore”.