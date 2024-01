Dopo 9 mesi di trepidante attesa, lo scorso 29 dicembre, a sugellare un anno pieno di emozioni, Miriam Leone ha partorito il suo primo bambino. L’ex miss Italia ha dato il lieto annuncio nel giorno di Capodanno, svelando anche il nome scelto per il piccolo: Orlando Leone Carullo.

Credit: mirimeo – Instagram

Il momento più bello che può arrivare nella vita di una donna, ovvero quello in cui si tiene per la prima volta in braccio il proprio bambino, è arrivato per la splendida Miriam Leone.

L’ex Miss Italia, attrice, presentatrice e ormai volto super noto dello spettacolo italiano in generale, nella giornata di ieri, quella di Capodanno, ha infatti annunciato tramite i suoi canali social il lieto evento.

Nascita, quella del suo bambino, che come spiega nel post è avvenuta lo scorso 29 dicembre, come a sugellare un anno fantastico caratterizzato soprattutto da questa meravigliosa novità.

Credit: mirimeo – Instagram

Il bimbo si chiama Orlando e a lui, la sua mamma e il suo papà, hanno deciso di dargli entrambi i cognomi, quindi Leone e Carullo.

Miriam ha postato una foto della sua mano mentre accarezza dolcemente quella del neonato, accompagnandola poi con queste dolci parole:

Il 29 Dicembre è nato il nostro bambino… Orlando Leone Carullo💙❤️♥️…Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi 😍

Miriam Leona e la scoperta della gravidanza

A donare questo splendido regalo a Miriam Leone è stato suo marito Paolo Carullo, con il quale si era sposata nel settembre del 2021 a Scicli, in Sicilia.

Manager finanziario di professione e con la passione della musica, è del tutto lontano dal mondo dello spettacolo e i due, il più delle volte, preferiscono vivere la loro relazione al di fuori delle luci dei riflettori.

Relazione, matrimonio, che procede a gonfie vele e che ha ricevuto la ciliegina sulla torta l’estate scorsa, quando Miriam ha appunto scoperto di essere in dolce attesa.

Per annunciarlo, l’ex Miss Italia aveva rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair spiegando tutta la miriade di bellissime emozioni che questo imminente evento gli avrebbe causato. Clicca qui per leggerla.