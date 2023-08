Il mondo dello sport e in particolare quello dei motori ha appreso con grande tristezza una notizia terribile. Quella della prematura scomparsa di Mirko Giansanti. Il 46enne, che da qualche tempo lottava contro un male incurabile, era figlio del pilota professionista Fosco Giansanti, in sella alle sue motociclette aveva corso anche nelle classi 125 e 250 cc del motomondiale.

È purtroppo terribile la notizia che nei giorni scorsi ha sconvolto il mondo dei motori, in particolare quello del motociclismo italiano.

Mirko Giansanti, dopo aver lottato a lungo con una malattia purtroppo incurabile, si è spento per sempre a soli 46 anni. Era ricoverato in una clinica hospice di Terni, dove se ne è andato accerchiato dall’affetto dei suoi cari.

Nato nel 1976, grazie a suo papà Fosco, motociclista professionista, si era avvicinato fin da bambino al mondo dei motori e in particolare a quello delle motociclette.

Per quasi 10 anni, dal 1996 al 2005 era arrivato a competere nei palcoscenici più importanti a livello globale, quello del motomondiale. In quel periodo ha sempre corso nella classe 125 cc, a parte l’ultima stagione in cui era salito nella 250 cc.

In tutto ha collezionato 12 podi e come miglior risultato ha riportato un sesto posto nella classifica finale del mondiale 125 del 1998.

Successivamente aveva corso nella categoria Supersport, per poi dedicarsi all’attività di direttore tecnico nel Grt Yamaha World Superbike Team.

Oggi pomeriggio, alle 15:30 presso il Duomo di Terni, si terrà il funerale dell’ex campione.

Il cordoglio per la morte di Mirko Giansanti

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio, stima e affetto apparsi sui social nelle ore e nei giorni scorsi per onorare la memoria di Mirko Giansanti.

Uno dei primi è quello dell’assessore allo sport di Terni Marco Schenardi e di tutta l’amministrazione comunale, che hanno mostrato vicinanza alla famiglia dell’ex campione.

Il Grt Racing Team, tramite i propri canali ha scritto: