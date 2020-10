Un grave lutto ha colpito il mondo della moda nelle ultime ore. La modella Maxima Cortina, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Brooklin. Ha intrapreso la sua carriera circa 4 anni ed in questo periodo aveva lavorato con stilisti di fama internazionale. Infatti in molti sono sconvolti per la sua tragica perdita.

CREDIT: INSTAGRAM

Un drammatico episodio che ha sconvolto i famigliari della vittima, ma anche tutte le persone per cui lei ha lavorato.

A dare la triste notizia sui social è stato proprio il fratello Luke. Ha voluto avvisare tutte le persone che l’hanno conosciuta e tutti i loro amici, della sua tragica scomparsa.

Al momento però, le cause del suo decesso ancora non sono chiare. Secondo ciò che hanno dichiarato alcuni media locali, sembrerebbe che la sua morte sia legata ad un improvviso malore, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Il fratello sulla giovane modella ha dichiarato:

CREDIT: INSTAGRAM

Era così orgogliosa di se stessa. Era transgender, quindi era davvero orgogliosa di dove ha iniziato e di dove era finita. Inoltre, era felice del suo lavoro e voleva mostrarlo a tutti quelli che le era vicini.

La carriera della modella Maxima Cortina

CREDIT: EURONEWS

La ragazza ha intrapreso la sua carriera da modella, circa 4 anni fa, dopo aver lasciato la State University of New York. Sua madre era un’insegnante e suo padre lavorava nel mondo dell’edilizia.

Ha sempre avuto una grande passione per la moda e alla fine è riuscita a fare ciò che desiderava di più nella vita. Inizialmente ha sfilato per il noto stilista Jason Wu ed alla fine ha lavorato anche con altri designer di grande successo. Come per esempio: Calvin Klein e Telfar.

Il suo agente della Ford Models, Loui Chaban, quando ha saputo del suo tragico decesso, ha voluto ricordarla con delle dolci parole. Infatti ha dichiarato: “Era unica e molto speciale. Non avevo mai incontrato nessuno come lei”

CREDIT: INSTAGRAM

Maxima Cortina, sin da quando era una piccola si è sempre appassionata all’arte. Il fratello infatti ha detto che amava dipingere, disegnare ed era molto brava anche come attrice. Ovviamente tutte queste attività l’hanno portata a vincere molti premi. Tutti hanno voluto ricordarla come una persona sempre dolce e gentile con il prossimo.