Modella trovata morta in circostanze misteriose: le perizie svelano la causa del decesso

Sembrano esserci ormai pochi dubbi sulla improvvisa morte della modella di 25 anni di origini polacche, Kasia Lenhardt. Martedì sera, dopo l’allarme lanciato da alcuni suoi amici e parenti, la Polizia di Berlino ha rinvenuto il suo corpo privo di vita nella sua casa al centro della capitale tedesca. Dopo le prime perizie, tutto lascia pensare che si sia trattato di suicidio.

Giovane, bellissima e molto realizzata nel campo della moda. Eppure, qualcosa in lei ha fatto scattare l’insana idea di togliersi la vita. La Germania, così come il resto d’Europa, sono rimasti scioccati alla notizia della sua morte.

Era diventata famosa con la sua partecipazione, nel 2012, con la sua partecipazione come concorrente a Germany’s next Top Model. Il programma, che all’epoca era alla quarta edizione, noto per andare a scovare i migliori talenti nel campo della moda.

Lei si classificò quarta, ma la sua bellezza restò molto impressa al pubblico, tanto da renderla una delle più apprezzate modelle del paese negli anni successivi.

La storia di Kasia Lenhardt con Jerome Boateng

Oltre al suo lavoro nel mondo dello spettacolo, Kasia Lenhardt era arrivata alla cronaca dal momento in cui ha instaurato una relazione con il calciatore del Bayern Monaco, Jerome Boateng. La storia con Jerome, fratello di Kevin Prince Boateng, era finita circa una settimana prima della notizia della sua morte.

Il calciatore, che al momento della notizia si trovava in Qatar con la sua squadra per disputare la finale del mondiale per club, ha chiesto il permesso alla sua società di poter tornare in Germania. Permesso che il Bayern Monaco gli ha concesso.

Cosa l’ha portata a togliersi la vita?

A ricordare la modella e ad alzare dei polveroni sulle cause che possano averle portata a suicidarsi, sono intervenute alcune amiche e colleghe della giovane.

In particolare Cathy Fischer, modella e amica di Kasia, famosa anche per essere la moglie di Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund, ha voluto esporsi sul caso.

La 33enne è convinta che, a portarla a prendere questa decisione, in buona parte è colpa degli haters del web. Ha raccontato di come anche lei, in passato, abbia accusato molto le critiche ricevute per essere la moglie di un calciatore. Critiche e istigazioni all’odio che l’avevano portata, a sua volta, a pensare al suicidio.