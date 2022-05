Al momento la Procura è in attesa della relazione completa dell’autopsia eseguita sul corpo di Samantha Migliore, che il medico dovrà consegnare entro i 90 giorni. Tuttavia, il consulente di parte nominato dal marito, ha voluto parlare di ciò che è emerso dall’esame.

CREDIT: FACEBOOK

Questa vicenda ha sconvolto migliaia di persone, vista la gravità dei fatti. L’unica indagata è una donna chiamata Pamela Andress, che ora risulta essere libera.

I fatti sono iniziati lo scorso 21 aprile, nell’abitazione della vittima che si trova a Maranello, in provincia di Modena. Samantha si stava sottoponendo ad un trattamento al seno.

Però, proprio in quei minuti qualcosa è andato per il verso sbagliato e la giovane mamma ha iniziato ad accusare dei forti dolori. Il marito si è presto allarmato, ma nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per Samantha non c’è stato nulla da fare.

CREDIT: FACEBOOK

Dall’autopsia il medico ha trovato una quantità davvero elevata di silicone finita nel sangue, probabilmente attraverso un vaso sanguigno. Il professore Arnaldo Migliorini, consulente di parte del marito, ha voluto parlare di ciò che è emerso dall’esame.

Le parole del dottore sull’autopsia eseguita sul corpo di Samantha Migliore

Ciò che ho visto prima non lo avevo mai visto prima, in trent’anni di carriera. L’idea che mi sono fatto e sulla quale lavorerò è che vi sia stata un’ostruzione. Probabilmente anche se si fosse trovata in ospedale, era impossibile salvarla. Troppo grave quello che ha provocato la puntura. L’esame istologico consentirà di verificare con certezza quanto accaduto. Quello che mi sento di dire, ovviamente facendo una prima ipotesi, è che nel sangue è stata trovata traccia di silicone o olio di silicone. Se ciò fosse confermato si sarebbe trattato di un’ostruzione. Ovvero se entra questa sostanza oleosa, blocca lo scambio di ossigeno dal sangue ai polmoni. È equivalente di una tromboembolia, quelle che avvengono, per intenderci, a seguito di interventi chirurgici ed anche all’interno di un ospedale non si sarebbe potuto risolvere il problema.

CREDIT: RAI1

Il marito Antonio Bevilacqua, ora chiede che sia fatta giustizia. Si erano sposati appena un mese fa e la donna ha lasciato anche 5 figli.