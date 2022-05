Modena, il marito di Samantha Migliore ha deciso di partire per la Germania per lavoro: l'intervista

Sta vivendo un momento davvero difficile Antonio Bevilacqua, insieme ai figli e a tutti i parenti di Samantha Migliore. La donna purtroppo è morta a 35 anni, a causa di un trattamento al seno effettuato in casa da un’estetista non qualificata e che ha portato al suo straziante decesso.

Gli inquirenti ora sono a lavoro per capire l’esatta dinamica dell’accaduto, poiché ci sono ancora molti punti da chiarire dell’accaduto.

Nella mattinata di lunedì 2 maggio è stato celebrato il funerale della giovane mamma ed in tanti erano presenti nella chiesa di Maranello, per dirle addio un’ultima volta, ma anche per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi familiari.

Purtroppo ha lasciato 5 figli, tutti minorenni e il marito Antonio Bevilacqua, con il quale si era sposata appena un mese fa. Quest’ultimo nella mattinata di martedì 5 maggio, è intervenuto durante il programma Store Italiane, che va in onda su Rai1.

È proprio in questa intervista che ha rivelato che a breve andrà via dall’Italia. Vuole tornare a lavorare in Germania, per aiutare i figli di Samantha.

La dichiarazione di Antonio Bevilacqua, marito di Samantha Migliore

Nessuno dividerà mai me e Samantha, nessuno. Io devo continuare la mia vita, come se lei fosse vicino a me. I ragazzi? Li amo, sono la mia famiglia, ci sarò sempre per loro. Oggi mia moglie non c’è più, farò di tutto per i bambini, anche se ho preso la decisione di andare all’estero a lavorare. I servizi sociali non li hanno affidati a me, perché stavamo insieme solo da otto mesi ed hanno detto che è un lasso di tempo troppo ridotto. Sto partendo per la Germania: è un dolore fortissimo, io voglio solo la felicità dei ragazzi, ci sarò sempre per loro e lavorerò per loro, che rimangono la mia unica famiglia.

Antonio Bevilacqua sin da subito ha chiesto giustizia e verità per la moglie. Purtroppo è morta tra le sue braccia, a causa dell’elevata quantità di silicone trovata nel sangue. Il trattamento ha portato al suo drammatico decesso.