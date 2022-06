Sono giorni di profondo dolore quelli che stanno vivendo i familiari di Monica Santi, la baby sitter accusata di tentato omicidio per aver gettato dalla finestra il bimbo di 13 mesi, che avrebbe dovuto accudire. La donna sconvolta dall’accaduto, con le lacrime agli occhi, ha voluto raccontare la sua versione.

Questa coppia è chiusa nel silenzio per ciò che stanno vivendo. Non credevano che quell’insoddisfazione avrebbe mai potuto far accadere una cosa genere con la loro unica figlia.

Monica Santi nella giornata di venerdì 3 giugno, si è presentata davanti al giudice per l’udienza preliminare. È proprio qui che ha deciso di confessare ciò che aveva fatto, ma ha voluto specificare che non è stato un gesto premeditato.

La mamma in un’intervista con uno dei giornalisti del quotidiano Il Resto del Carlino, con le lacrime agli occhi ha voluto dire la sua versione. La donna ha dichiarato:

Monica è figlia unica, così come lo è il bimbo di Soliera. Per questo io sto pregando sia per mia figlia che per quel piccolo, affinché possa salvarsi.

Da quel giorno non ho né visto né sentito mia figlia. Siamo ancora noi increduli e senza parole, non capiamo cosa possa esser successo. Monica è una bravissima ragazza. Prima lavorava per una ditta di Carpi ed ultimamente si era messa a fare la baby sitter, tutto sembrava tranquillo. Quel lavoro non era adatto a lei, infatti me l’hanno rovinata dopo che l’hanno licenziata. Davvero non riusciamo a capire cosa possa esser successo a nostra figlia.