Mohamed Barbri marito di Samira El Attar, ha una seconda famiglia Scomparsa di Samira El Attar, emersi nuovi dettagli sulla vita del marito ed anche dove molto probabilmente è diretto nella sua fuga..

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla vita di Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la giovane mamma di Stanghella, in provincia di Padova, che è scomparsa dal ventuno ottobre. Dell’uomo si sono ormai perse le tracce dal primo di gennaio.

Da ormai diverso tempo è indagato di omicidio ed occultamento di cadavere e gli inquirenti, credono che sia fuggito dall’Italia proprio per questo motivo, visto che sin da subito sono nati i sospetti verso di lui.

Nelle ultime ore, sono venuti fuori dettagli molto importanti sul caso. Secondo le informazioni che sono state rese note, sembrerebbe che l’uomo abbia una seconda famiglia a Casablanca.

Mohamed, infatti, ha altri tre figli in Marocco, uno riconosciuto, gli altri invece non hanno il suo cognome. Prima di far perdere le tracce, ha fatto trovare agli inquirenti alcuni oggetti importanti di Samira.

Il marito della donna, ha sempre detto agli inquirenti di essere innocente e di non sapere dove si trova la giovane donna, ma la sua fuga ovviamente ha fatto crescere molti sospetti su di lui e sulla sua posizione.

Pochi giorni prima della sua scomparsa, a Stanghella era arrivata la mamma della ragazza, Malika, che nelle scorse ore è stata interrogata dagli inquirenti. La signora, ora, è con la bambina di quattro anni e si sta occupando di lei.

Molto probabilmente, l’uomo è diretto dalla sua seconda famiglia, ma non è ancora chiaro se le forze dell’ordine abbiano diramato un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti.

L’avvocato che si sta occupando di questo è Nicodemo Gentile, per conto dell’Associazione Penelope Italia. Sta facendo il possibile affinché venga fuori la verità sulla giovane mamma Samira.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda e su tutte le novità delle indagini.

