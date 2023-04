Si è spenta per sempre a causa di una brutta infezione. Molly Hinchliffe aveva sconfitto il cancro, ma il destino è stato crudele

Molly Hinchliffe non ce l’ha fatta, la 18enne che aveva sconfitto l’intruso non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare con gli amici e la sua famiglia. È deceduta in modo inaspettato ed imprevedibile.

La vicenda arriva da Batley e in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Molly Hinchliffe si è spenta tra le mura dell’ospedale, circondata dai suoi genitori, che non le hanno mai lasciato la mano durante il suo lungo calvario.

Era arrivata all’ultima tappa, era riuscita a sconfiggere quel mostro che aveva cambiato la sua vita. Purtroppo, dopo l’ultima seduta di chemioterapia, le condizioni della 18enne sono peggiorate. I medici hanno scoperto che aveva una rara complicazione di un’infezione (sepsi). Il suo sistema immunitario, indebolito dalle cure per il tumore, non ha reagito e i suoi organi vitali non hanno retto.

Gli amici non riescono ancora a crederci, attendevano il giorno di festa, la fine di quell’incubo. Hanno aperto una pagina di raccolta fondi in sostegno della famiglia, per pagare tutte le spese del funerale. Questo il messaggio su GoFoundMe, scritto da una delle sue più intime amiche:

Ha terminato il suo ultimo ciclo di chemio, ma è peggiorata a causa del suo sistema immunitario debilitato. Poi ha preso la sepsi e i suoi organi si sono arresi. Io, la famiglia di Molly e la mia famiglia vi chiediamo aiuto per raccogliere fondi per il suo funerale. Abbiamo tutti il ​​cuore spezzato. Non avremmo mai immaginato di soffrire così.

La vita a volte è ingiusta. Molly Hinchliffe aveva solo 18 anni, una vita ancora davanti e tanti sogni nel cassetto. Nell’ultimo periodo era felice, perché aveva finito le cure e i medici le avevano detto che il mostro era stato sconfitto. Aspettava l’ultima chemio e poi, forse, sarebbe tornata alla normalità. Il destino, tuttavia, è stato crudele.

La famiglia sta ricevendo un affetto incredibile anche attraverso i social.