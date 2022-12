Un gravissimo sinistro è quello avvenuto la scorsa notte nella provincia di Torino. Purtroppo ad avere la peggio è stato proprio il 18enne alla guida dell’auto, che è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Quest’ultimo ha preso fuoco e per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto oltre ai soccorritori, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 dicembre. Precisamente nel piccolo comune di Caselle, in provincia di Torino.

Blendi Halili da ciò che è emerso fino ad ora, era alla guida della sua Ford Ka. Non era solo, ma con lui c’erano anche altri tre amici e pare che erano appena usciti da una festa. Forse erano diretti alla loro abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il ragazzo alla guida ha perso il controllo del suo veicolo. Dopo esser uscito fuori strada, è andato a scontrarsi contro un muro.

Lo scontro è apparso sin da subito molto grave. I tre amici sono riusciti ad uscire in fretta dal veicolo, che successivamente ha preso fuoco.

Auto contro muro: il decesso del 18enne

Il ragazzo alla guida italiano, ma di origini kosovara però, è rimasto incastrato tra le lamiere e quando sono divampate le fiamme, lui non è riuscito ad uscire. Infatti all’arrivo dei sanitari, per lui non c’era ormai più nulla da fare.

I suoi amici di età compresa tra i 16 ed i 18 anni sono tutti ricoverati in ospedale, in codice giallo. Pare che nessuno di loro è in pericolo di vita.

Dalle prime informazioni emerse, il ragazzo alla guida non era in possesso della patente. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su cosa è accaduto davvero in questo scontro e sul perché il giovane, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo.