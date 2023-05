Si sono trovati a fare i conti con una perdita davvero straziante i familiari della mamma di 33 anni, deceduta dopo il parto cesareo della sua quinta bambina. I tentativi dei medici di tenerla in vita, sono risultati vani ed il marito ha deciso di presentare un esposto in Procura.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che i parenti sono costretti ad affrontare. Nessuno di loro immaginava di poter vivere un lutto simile, in un momento che in realtà doveva essere di gioia.

I fatti in realtà sono avvenuti nella notte tra il 24 ed il 25 aprile. La donna era settimo mese di gravidanza ed improvvisamente ha iniziato a perdere il liquido amniotico.

Il marito si è presto allarmato ed è per questo motivo che ha deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale di Chieri, nella città di Torino. Visto l’aggravarsi delle sue condizioni, con il passare delle ore hanno deciso il suo trasferimento al nosocomio di Moncalieri.

I medici la sottopongono a tutte le cure del caso e in un primo momento, la situazione sembrava essere sotto controllo. Però nella giornata del 25 aprile, c’è stato un aggravamento improvviso della situazione.

Dal racconto del marito, i medici intorno a mezzanotte lo hanno chiamano, per avvisarlo che stavano per sottoporre la donna ad un cesareo d’urgenza.

La denuncia del marito della mamma di 33 anni deceduta dopo il parto

L’uomo ha dovuto trovare una sistemazione per i loro quattro figli ed alla fine è riuscito ad arrivare in nosocomio, intorno alle 4 del mattino. Una volta lì ha detto di aver visto la moglie che urlava, i medici le erano attorno ed erano vicini alla sala parto.

“Nessuno mi ha detto delle sue gravi condizioni!” La donna lo ha chiamato più volte, chiedendogli dell’acqua, ma i dottori lo hanno allontanato.

Alla fine la sottopongono all’intervento, che si è concluso intorno alle 7 delle mattino. Il medico che l’ha operata è andato al marito per dirgli che era ricoverata in terapia intensiva e lo avvisano che è in pericolo di vita. Purtroppo un’ora dopo la giovane madre ha esalato il suo ultimo respiro.