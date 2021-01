Mondo del cinema a lutto: si è spenta a soli 56 anni

Un inizio anno davvero molto triste per il mondo del cinema. Si è spenta infatti la famosa regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica Stacy Title. La donna, con una brillante carriera condita da molti successi e da onorificenze importanti, si è spenta a soli 56 anni. Se n’è andata dopo una lunga e complicata battaglia contro la SLA.

Il cinema Hollywoodiano ma anche quello di tutto il mondo piangono la prematura scomparsa di una delle registe più famose ed apprezzate. Tre anni fa, la Title aveva scoperto di essere affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica, meglio conosciuta come SLA.

La scoperta era arrivata poco dopo l’uscita nelle sale del suo ultimo film da regista che, come tutti gli altri suoi lavori, aveva riscosso un ottimo successo.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato suo marito, l’uomo che aveva sposato moltissimi anni fa e dal quale non si è mai più allontanata, l’attore e produttore statunitense Jonathan Penner. L’uomo ha pubblicato sul suo account Twitter un bellissimo primo piano della sua amata ed ha scritto la data della sua nascita e della sua morte.

Stacy Beth Title 2/21/64 – 1/11/21 pic.twitter.com/C0V2B7g9GS — Jonathan Penner (@SurvivorPenner) January 12, 2021 Credit: Jonathan Penner – Twitter

Dal loro splendido e sereno matrimonio, avvenuto nel 1991, sono nati anche due figli, Connor e Ava.

La carriera di Stacy Title

Stacy Title è nata il 21 febbraio del 1964 a New York ed è scomparsa lo scorso 11 gennaio. Sarà per sempre ricordata per essere stata una grande regista, produttrice cinematografica e sceneggiatrice.

L’anno del suo debutto è il 1993. In quell’anno, infatti, dirige, produce e cura la sceneggiatura del suo cortometraggio intitolato ‘Down on the Waterfront‘. Opera che le vale subito una prestigiosa candidatura al premio Oscar. Due anni più tardi, nel 1995, c’è il suo esordio sul grande schermo da regista e produttrice con il film ‘Una cena quasi perfetta‘. Film nel quale, tra gli altri, recitano anche una giovane Cameron Diaz e suo marito, Jonathan Penner.

Nel 2006 fa uscire ‘Hood of Horror‘, un film a puntate che ha come protagonisti Danny Trejo e il rapper Snoop Dog. Nel 2007 diresse anche il film Tv, ‘The Greatest Show Ever‘. L’ultimo film da lei diretto è stato ‘The Bye Bye Man‘, un horror uscito nelle sale a gennaio del 2017, poco prima di ammalarsi di SLA.