Mondo della musica italiana a lutto: il Coronavirus lo ha portato via a 72 anni

Lutto nel mondo della musica italiana. All’età di 72 anni, si è spento Danilo Rustici, storico fondatore di una delle band di progressive rock più apprezzate nel nostro paese e non solo, gli Osanna. Malato da tempo, è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli, a seguito di complicanze dovute al suo recente contagio al Coronavirus.

Ad annunciare la sua morte e a ricordarlo con profondo dolore, è stato suo fratello Corrado. Anche lui artista e chitarrista di grande successo, ha pubblicato un commovente video messaggio sul suo account Facebook. Parole che raccontano l’amore profondo che c’era e sempre ci sarà tra i due fratelli.

C’è una vastità oltre i confini più remoti della mente. Quella vastità è la nostra dimora, quella vastità è noi stessi, grazie per tutto quello che mi hai dato, per il genio che eri, per la tua visione. Grazie di tutto Fratellone, che io possa avere di nuovo la fortuna e l’onore di riconoscerTi in quella vastità dove siamo solo amore.

Lo stesso video, è stato poi condiviso anche da Lino Vairetti, amico di sempre e cofondatore degli Osanna. Lo stesso Lino che, poche ore dopo la notizia della morte di Danilo, aveva a sua volta voluto rendergli omaggio con una lunga e toccante lettera.

La lettera di Lino per Danilo Rustici

DANILO RUSTICI – IL PIU' GRANDE ARTISTA DEL PROG ITALIANO – NON E' PIU' TRA NOILa scomparsa di Danilo è per me davvero…

La scomparsa di Danilo è per me davvero un grande dolore. Danilo era per me come un fratello e anche di più.

Così, Lino, cantante degli Osanna, inizia il suo saluto al suo fraterno amico. Nel corpo della lettera, Vairetti racconta di come tra loro ci fosse un legame molto forte in grado di creare un connubio artistico di grande livello. Dalla loro idea in comune, è nata una nuova idea di rock band, in grado di creare nuova musica. In completa controtendenza a tutti gli altri gruppi musicali che c’erano agli inizi degli anni ’70, che si esprimevano facendo semplicemente delle cover dei gruppi anglosassoni.

Danilo era un “genio”, un ricercatore di sonorità all’avanguardia ed era il chitarrista più innovativo di tutto il panorama musicale, anche se questo non sempre gli è stato riconosciuto.

Lino conclude la lettera mandando il suo cordoglio alla famiglia di Danilo Rustici e promettendogli che un giorno… “faremo un nuovo gruppo in un mondo diverso dove il termine ‘Osanna’ sarà ancora più appropriato.”