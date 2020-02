Vomero, ricoverata maestra per meningite Vomero, maestra ricoverata al Cotugno. E' scattato subito l'allarme tra i genitori dei suoi alunni..

Un altro caso di meningite è stato registrato nei giorni scorsi, la vittima questa volta, è una maestra di una scuola a Vomero, in provincia di Napoli. I genitori sono molto preoccupati per i loro bambini, ma soprattutto perché l’istituto scolastico, ha deciso di non chiudere e di rimanere aperto.

E’ l’ennesimo caso in questo nuovo anno, che è stato registrato in Italia. La donna, è stata ricoverata all’ospedale Domenico Cotugno di Napoli.

Secondo le informazioni emerse nelle scorse ore, la donna è arrivata in ospedale ed i medici, dopo averla sottoposta a diverse analisi, hanno scoperto la patologia dalla quale era affetta. E’ scattato subito l’allarme, per gli alunni e per le persone che sono state a contatto con lei.

La scuola, in una nota, ha dichiarato: “A seguito di comunicazione pervenuta all’azienda ospedaliera dei Colli, per il ricovero dell’insegnante per meningite. Per quanto attiene alle misure di tutela ambientali, le usuali attività di pulizia e di aerazione, sono adeguate a garantire la performance di igiene.

Mentre, in relazione alla profilassi da adottarsi, si è fatto riferimento alle linee guida delle malattie batteriche dell’Istituto Superiore della Sanità. Mentre è raccomandata la profilassi per tutti i contatti stretti e dei conviventi.

Soprattutto è raccomandata qualora siano presenti individui vulnerabili, ovvero un bambino sotto i dieci anni o un soggetto immunodepresso o asplenico di qualunque età.

Si rende dunque necessario, contattare tutti i soggetti che sono stati a contatto prolungato (alunni, personale scolastico e addetti alla mensa scolastica), affinché si rivolgano al proprio medico di base per valutare una eventuale profilassi compatibile con le condizioni fisiche del soggetto!”

La meningite è un’infezione molto grave, che può essere fatale. Per questo è importante riuscire a riconoscere i sintomi, che sono febbre, nausea e malessere.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

