Si continua a indagare sul caso della coppia che ha perso la vita nelle acque del Lago di Como, dove la loro auto è caduta. Secondo gli inquirenti, l’ipotesi più probabile è un malfunzionamento del cambio automatico del SUV dell’uomo, al primo appuntamento dopo aver conosciuto online la donna che era con lui. Per il caso di Morgan e Tiziana altri testimoni hanno raccontato quegli ultimi attimi di vita.

Gli inquirenti continuano a indagare sul sinistro avvenuto in viale Geno a Capiago Intimiano, nel quale hanno perso la vita Morgan Algeri e Tiziana Tozzo. Gli agenti della Squadra mobile di Como hanno sentito altri testimoni.

Tra questi, anche l’ex compagna di lui, Monica Barbanti, che ha riferito che il Suv Mercedes Glc 220 precipitato nel lago aveva già dato problemi in fase di accensione. “Mi aveva raccontato che in garage aveva provato più volte ad accendere l’auto, ma non partiva. Poi, a un certo punto, si è accesa. Lui stesso mi aveva detto che avrebbe dovuto sentire la Mercedes, ma non so se l’abbia fatto oppure no. Sul momento non ci avevo dato peso“.

L’uomo aveva preso l’auto tre mesi prima e anche sua sorella aveva raccontato agli investigatori dei problemi riportati durante l’accensione. Un altro utente ha avuto lo stesso problema con la stessa auto.

Secondo quanto raccontato dal possessore di un SUV Mercedes modello GLC 4matic, l’auto si sarebbe messa in moto da sola, compiendo un balzo in avanti e andando a sbattere contro il muro. Una dinamica compatibile con quanto accaduto alla coppia appena uscita dal ristorante.

Morgan e Tiziana, alcuni testimoni confermano i problemi di accensione del SUV guidato dall’uomo

L’auto di Morgan era parcheggiata a pochi metri dalla ringhiera di sicurezza del parcheggio di viale Geno, in pieno centro cittadino. All’accensione la macchina avrebbe sfondato il parapetto, finendo nel lago.

Gli inquirenti hanno escluso del tutto l’atto volontario. Anche perché le telecamere di sicurezza del ristorante hanno mostrato la coppia uscire serena a braccetto dal ristorante. L’ultimo abbraccio prima di perdere la vita annegando nelle acque del lago.