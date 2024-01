Le ipotesi sui decessi di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri: erano al loro primo appuntamento e le indagini sull'auto per capire cosa è successo

Gli agenti della stazione locale al momento stanno lavorando per capire cosa è successo a Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, di 45 e 38 anni. Entrambi hanno perso la vita la sera del 6 gennaio, dopo che il Suv è precipitato dentro il lago di Como.

I sommozzatori hanno recuperato i loro corpi solo mattina successiva ed ovviamente, per loro non c’era ormai più nulla da fare, se non constatare i loro strazianti decessi.

Nel tardo pomeriggio di domenica, i Vigili del Fuoco sono riusciti a tirare fuori il Suv Mercedes, che è partito all’improvviso. Dovranno fare diversi accertamenti dentro la macchina, per capire se si è trattato di un guasto meccanico.

Morgan Algeri era originario di Brembate Sopra, a Bergamo. Lavorava come pilota di aerei e solo pochi mesi prima aveva deciso di noleggiare quell’auto di grande cilindrata.

Tiziana Tozzo invece, era di Cantù, nella provincia di Como. Lavorava come impiegata ed aveva un figlio di soli 14 anni. I due si erano conosciuti sui social ed avevano deciso di uscire per il loro primo appuntamento, che poi si è concluso con un dramma.

Le ipotesi sul decesso di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri

Morgan e Tiziana avevano cenato insieme e poi si erano recati al parcheggio panoramico di Villa Geno. Alcuni ragazzini hanno detto di averli visti parlare e scherzare ed alla fine salire in macchina.

Gli agenti stanno ascoltando anche i racconti dei camerieri del ristorante nel quale hanno mangiato. Tuttavia, tra loro non sembrano esserci state delle discussioni da poter pensare ad un gesto estremo. Infatti questa ipotesi, se ancora al vaglio, è tra le meno probabili.

L’auto nel quale i due erano saliti, dopo essere partita all’improvviso. Dopo essere salita sul marciapiede, ha sfondato la recinzione ed è finita nel lago. Un testimone che ha assistito a tutta la scena, ha subito chiesto l’intervento dei soccorritori.

L’ipotesi più accreditata è proprio quella di un guasto meccanico o di un errore umano. Si ipotizza che Morgan invece si mettere la retromarcia, per sbaglio ha messo la prima marcia. I Vigili del Fuoco hanno ripreso l’auto, che ora sarà analizzata per capire la dinamica e cosa è successo.