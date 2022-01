Una notizia straziante che ha appena gettato nello sconforto il mondo dello spettacolo. L’attore di Saranno Famosi, Morgan Stevens, è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

Quanto accaduto è stato riportato sul tabloid TMZ. Il cadavere è stato rinvenuto ieri, 26 gennaio 2022, nella cucina della sua casa. Secondo quanto si è appreso finora, nessuno riusciva più a sentire e contattare il famoso attore da giorni.

Dopo diverse sollecitazioni, le forze dell’ordine si sono recate a casa sua ed hanno fatto la straziante scoperta.

Le cause della morte di Morgan Stevens sono al momento sconosciute, ma alcune voci parlano di cause naturali. Aveva 70 anni.

La carriera di Morgan Stevens

Era conosciuto nel mondo televisivo, in particolar modo, per la sua interpretazione dell’insegnante David Reardon nella serie tv Saranno Famosi (Fame) e per l’interpretazione Nick Diamond. in alcuni episodi di Melrose Place.

Stevens aveva anche fatto numerose apparizioni in altri programmi televisivi come One Day at a Time , Hotel , Murder One e Murder e She Wrote.

Il suo ultimo lavoro nel mondo dello spettacolo risale al 1999, quando recitò la parte del Preside Max Hanson in un episodio di Walker, Texas Ranger.

Negli anni ’90 venne anche arrestato per guida in stato di ebrezza dalla polizia di Los Angeles e denunciò di essere stato picchiato dagli agenti, riportando naso rotto, guancia fratturata, mascella lussata.

Grazie agli esami del sangue riuscì a scagionarsi dalle accuse e la denuncia di maltrattamenti venne in seguito risolta con un accordo extra giudiziale.

La notizia della morte dell’attore si è diffusa velocemente attraverso i social network. Sule web sono apparsi numerosi messaggi di addio dal pubblico del mondo televisivo e dai tanti colleghi. Messaggi accompagnati dalle foto dell’attore nella serie tv Fame.

Bisognerà attendere i prossimi giorni per sapere le reali cause della morte dell’attore ed eventuali commenti da parte di familiari ed amici.