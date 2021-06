Marika Buttò è morta a 29 anni, a causa di un grave incidente stradale, che non le ha lasciato scampo. Stava tornando a casa, dopo aver lavorato in un locale per diverse ore. Tutti i tentativi dei sanitari intervenuti, sono risultati vani, poiché i traumi per lei sono stati fatali.

Un tragico ed improvviso decesso, che ha scosso tutta la comunità di Patti, in piccolo comune in provincia di Messina. In molti hanno pubblicato dei messaggi di cordoglio sui social.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 giugno. Precisamente nella strada che collega il centro del paese all’autostrada.

La ragazza era uscita da casa nel pomeriggio, per andare a lavorare in un noto locale di Patti Marina. Intorno all’una aveva finito e stava tornando nella sua abitazione, ma è proprio a quel punto che è avvenuto il dramma.

Marika all’improvviso ha perso il controllo della sua auto, una Lancia Y ed è andata contro il guardrail, cadendo poi nel viadotto sottostante.

Alcuni passanti si sono presto resi conto che la situazione era più grave del previsto. Per questo hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti.

Le indagini per la tragica morte di Marika Buttò

I medici intervenuti, nel vedere la scena, sono rimasti sconvolti. Tuttavia, hanno provato a rianimare la ragazza per diverso tempo, ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Gli agenti intervenuti al momento non escludono nessuna ipotesi. Credono infatti che la ragazza abbia perso il controllo del suo veicolo o per un malore o per un colpo di sonno.

Tanti amici di Marika appena sono venuti a conoscenza della tragedia, hanno voluto pubblicare un messaggio d’addio sui social. La perdita di questa giovane ha spezzato il cuore di tutti quelli che l’hanno conosciuta.